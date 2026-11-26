Mida võiks kvantarvuti anda tööstusettevõttele, kes tahab oma tehases tööd paremini korraldada? Kaarna tõi näiteks Fordi tehase, kus kvantarvutit kasutades lühenes tootmisplaani koostamise aeg 30 minutilt viiele. Selle tulemuse juures on tema sõnul oluline teada, kuidas tehases seni plaani tehti. Suur osa tööst käis käsitsi ja planeerijad kasutasid lihtsaid abivahendeid. Katse näitas, kui palju aega võitis konkreetne tehas. Lahtiseks jäi, kui kiiresti oleks sama ülesande lahendanud parim tavalisel arvutil töötav planeerimistarkvara.

Sarnase küsimusega tuli Eestis peetud kvantarvutuse häkatonile Omniva. Võidu toonud töö uuris, mis järjekorras ja kuhu pakke vedada. Kaarna sõnul vajab lahenduse praktiline rakendamine tänasest võimsamat kvantarvutit. Katsetamisel on aga väärtus juba praegu, sest vedaja jaoks loeb marsruudi kõrval seegi, mis ajaks arvuti vastuse annab. Matemaatiliselt parem marsruut, mis selgub pärast kaubikute väljasõitu, jääb paberile.

Kaarna sõnul võib sellisest tööst kasu saada ka ettevõte, mille andmeteadlased edaspidi kvantarvutit ei kasuta. Osa kvantarvutuseks välja mõeldud võtteid saab rakendada tavalisel arvutil. Nii võib häkatonilt kaasa tulla uus viis senise planeerimistarkvara parandamiseks.

Milline osa ülesandest anda kvantarvutile?

Esimeseks katseks soovitab Kaarna panna ühe laua taha inimesed, kes tunnevad ettevõtte äri, ja need, kes tunnevad selle andmeid. Koos tasub üles otsida mõni arvutus, mille vastust tuleb ettevõttes liiga kaua oodata. Seejärel saab uurida, kas viivitus tekib tõesti arvutamisel või kulub aeg hoopis vajalike andmete kokkusaamisele.

Katseks saab kvantarvuti aega tellida pilveteenusena. Keerulisem osa tuleb teha enne arvutuse käivitamist. Näiteks pakiveovõrku planeerides tuleb kõigepealt leida ülesande sees selline tükk, mille võiks anda kvantarvutile, ja otsustada, kuidas kasutada vastust ülejäänud võrgu planeerimisel. Kui see on läbi mõeldud, piisab esimeseks võrdluseks ettevõtte enda andmetest ja üsna maisest mõõdupuust – kui hea plaani saab valmis selleks hetkeks, kui autod peavad teele minema?

Saadet "Fookuses: tark tööstus" juhib Mart Valner.