Tagasi Neli tähtsat punkti palgaseaduse muudatustes. “Värbamine võiks minna lihtsamaks” Täna jõustusid Eestis töölepingu seaduse muudatused, millega võetakse osaliselt üle Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi nõuded. Hommikuprogramm Peatükid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna projektijuht Helen Talalaev nimetas seadusemuudatuse neli tähtsaimat punkti: enne töövestlust peab kandideerijale avaldama kirjalikult palgavahemiku, kandideerijalt ei tohi küsida tema varasemat palka, töötajat ei saa keelata oma palgast rääkida ning mehed ja naised peavad võrdse töö eest saama võrdset palka.

Talalaev tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et palgaseaduse muudatused aitavad tööandjatel oma palgasüsteemi paremini läbi mõtestada. “Kui palju ma kellele mis põhjustel palka maksan, et see ei oleks niivõrd sõltuv sellest, kui palju inimene küsib palka,” tõi ametnik näite, kuidas ettevõtja võiks seadusemuudatuse mõjul mõelda.

Intervjuus selgitab Talalaev, miks need neli punkti on olulised, mida enam tööandja värbamisel ei tohi teha ning miks värbamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks.