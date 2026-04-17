Tagasi Keldo: palgadirektiiv lööks valusalt väikefirmasid "Alates juba kahekümne töötajaga ettevõtetest peaksid kõik tegema kirjaliku palgastruktuuri, kus nad peavad suutma võrrelda, kuidas näevad välja erinevad töökohad," rääkis majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo Äripäeva raadios. Hommikuprogramm

Keldo tegi Euroopa Komisjonile ettepaneku lükata palkade läbipaistvuse direktiivi jõustumine kahe aasta võrra edasi ning tõsta rakendumise piirmäär 20 töötajalt 50ni, et säästa ettevõtjaid liigsest bürokraatiast. Seniks paneb Eesti direktiivi ülevõtmise pausile, teatas ministeerium neljapäeval.

"Me peame aru saama, et kõik ettevõtted ei ole sama võimekad ja eriti just väiksematele võib see täiendavalt päris suurt halduskoormust tekitada," märkis Keldo.

Minister lisas, et Eesti ettepanek on tõsta piirmäär 20 töötajalt 50 peale, et vähendada väiksemate ettevõtete koormust. "Väikeettevõtjatel ei ole tihti personalijuhti – sageli teeb neid ülesandeid tegevjuht ise."