Ettevõtjad palgalõhet ei tunnista. “Hoiame silma peal nagu kaupluse hindadel”

Ettevõtjad jälgivad enda sõnul juba praegu palgataset, niisiis ei raputa neid valitsuse ootamatu otsus lükata edasi Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv. Investori ja rahatarkuse edendaja Kristi Saare sõnul teeb see aga kahju nii töötajatele kui tööandjatele.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks majandusminister Erkki Keldo otsustas lükata edasi palkade läbipaistvuse direktiivi;

kuidas suhtuvad ettevõtjad, nagu Martti Kork, nendele pandud halduskoormuse vähendamisse;