Maru Ehituse juht: viimased viis kuud on olnud murettekitavalt vaiksed
Ehitushindade tõus ja kallinenud laenuraha on pannud kinnisvaraarendajad uusi projekte edasi lükkama ning peatöövõtjate tööpakkumiste hulk viimase viie kuu jooksul murettekitavalt väike olnud, ütles ettevõtte juht Margo Dengo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Ehitushinnaindeks tõusis palgakasvu ja ehitusmaterjalide hinnatõusu mõjul kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,8% ja selle aasta teise kvartaliga võrreldes 1%, teatas statistikaamet.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.