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Maru Ehituse juht: viimased viis kuud on olnud murettekitavalt vaiksed

Ehitushindade tõus ja kallinenud laenuraha on pannud kinnisvaraarendajad uusi projekte edasi lükkama ning peatöövõtjate tööpakkumiste hulk viimase viie kuu jooksul murettekitavalt väike olnud, ütles ettevõtte juht Margo Dengo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Maru Ehituse juht Margo Dengo.
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