Ehitus kallines palgatõusu ja materjalide hinnakasvu toel
Ehitushinnaindeks tõusis palgakasvu ja ehitusmaterjalide hinnatõusu mõjul kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,8% ja selle aasta teise kvartaliga võrreldes 1%, teatas statistikaamet.
Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel, teatas statistikaamet.
Arendaja Endover ei näe enam põhjust ehitusturule pidurit tõmmata ning valmistab ette mitut uut arendust Tallinna südalinnas, rääkisid Endoveri arendusdirektor Uku Tint ja Metropoli Ehituse juht Henri Ärmus.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.