Vaid väga hästi tehtud töö on tegemist väärt

Kui minult küsitakse ettevõtte eesmärke, ei suuda ma neid kuidagi numbrites öelda. Mõtlen, et on privileeg teha tööd, mida armastad ja mis on sinu kirg. Eriline privileeg on teha seda koos inimestega, kellega koos töötamisest rõõmu tunned. Kui kogu meeskond paneb töösse nii kire kui ka pühendumise, tulevad kindlasti ka tulemused eurodes.

Meie eesmärk on, et iga inimene, kes läheb meie kaudu tööle, peab uut tööd tehes õnnelik olema. Kui ta hakkab tegema vale tööd või satub valesse õhkkonda, pole lõpuks mitte keegi rahul. Seepärast oleme ka ise kasvanud väikeste sammudega, iga uue töötaja tulekut hoolega ette valmistanud ja teda südamega vastu võtnud.

On juhtunud, et oleme valikuga eksinud. Inimene ise oli niivõrd meeldiv, et võlus meid ära ja me jätsime testide tulemused tagaplaanile. Küllap on selline kogemus paljudel – intervjuul on kõik väga tore, kuid hiljem, tööd tehes, ei pruugi asjad nii hästi laabuda. Soovides uskuda kõlavaid sõnu rohkem kui testide tulemusi, oleme pidanud tunnistama – teste tasub uskuda! Head valikud teeme siis, kui kuulame nii südant kui ka mõistust. Seda soovitame ka oma klientidele.

Oma töötajaid valime samasuguse põhjalikkusega, kui teeme seda oma klientidele. Kõik meie töötajad läbivad grupitööd või videointervjuud, teevad teste ja me uurime nende tausta. Kui valiku teeb projektijuht, siis lõppvaliku kogu meeskond. Meie jaoks on väga oluline, et tööle tulev inimene oleks lisaks professionaalsetele oskustele ka see, kes inimesena meie hulka sobib.

Tasub teada! Tammiste Personalibüroo OÜ on hinnatud partner töötajate valikul ja hindamisel ning juhtide ja meeskondade arendamisel: •Alustasime tegevust 2001. aastal, meie kontorid on Tallinnas ja Pärnus •2016. aastal kolisime uude Tallinna kesklinnas asuvasse kontorisse, milles on igal töötajal oma tuba •2017. aastal viisime läbi 85 värbamisprojekti, 23 koolitusprogrammi ja coaching’us käis 11 juhti, meie käive kasvas 54% •2017. aastal alustasime uue andmebaasi Karjäärikaust arendusega, mis muudab kandideerimise meie konkurssidele mugavaks ja kandidaatide haldamise meie töötajatele lihtsamaks •Oleme töötajaid otsinud väga erinevatesse valdkondadesse: teenused, kaubandus, müük, tööstus. Meie suurimad koostööpartnerid on tootmisettevõtted kõikidest Eesti piirkondadest •Viimase aasta suurim väljakutse oli Metsä Wood Pärnu tehasele spetsialistide ja juhtide valik ning uuem tegevussuund haiglate tippjuhtide värbamine •Sirje Tammiste on ainuke coach Eestis, kellel on psühholoogi haridus, DiSC-konsultandi, suhtlemistreeneri ja täiskasvanute koolitaja kutse ning pikaaegne edukas ettevõtte juhtimise kogemus.

Me toetume oma väärtustele

Nii uut töötajat valides kui ka igapäevaseid otsuseid tehes on aluseks meie väärtused – pühendumine, professionaalsus, austus ja hoolivus. See peab kiirgama nii oma meeskonda kui ka väljapoole. Kui me midagi teeme, siis vaid väga hea tulemus on see, mida soovime. Seepärast külastame igat oma klienti enne koostöö algust – meie projektijuhid on näinud väga erinevaid kontoreid ning tootmisi, kohtunud erinevate meeskondadega. Parima tulemuse saavutamiseks peab värbamispartner tunnetama oma klienti just nii, nagu oleks ta ise selle meeskonna liige.

Meie töötajad peavad olema kursis kõige uuega, mis personalivaldkonnas toimub. Saame olla edukad vaid siis, kui kõik meie inimesed on oma valdkonna tipp­tegijad. Me mitte ainult ei käi ise erinevatel koolitustel, vaid teeme ka regulaarselt sise­koolitusi, strateegiapäevi, arengu­arutelusid. Igaüks meist on ressursi allikas. On väga suur väärtus, kui kõik töötajad ettevõtte arengule kaasa mõtlevad ja oma mõtteid jagavad.

Omavaheline austus ja hoolimine välistavad intriigide tekkimise. Kui on möödarääkimisi, tuleb need kohe selgeks rääkida, mitte oodata konflikti kasvamist. Nii saame nautida head töötegemise õhkkonda ja mõnusat meeleolu – usun, kõik meie koostööpartnerid tunnetavad seda. Samamoodi soovime nii kandidaatide kui ka klientidega hoida ausaid ja hoolivaid suhteid.

Oleme kuulnud, et sageli on meie ette­võtte soovitajateks olnud konkurssidel osalenud kandidaadid. Pole tähtis, kas ta sai uue töö või mitte, oluline, et ta tunneks end väärikalt kohelduna. Iga kandidaat peaks peale meie büroos toimunud intervjuud oskama end paremini analüüsida, olema enda suhtes mingis osas targem. Oleme õnnelikud, kui meie kunagised kliendid pöörduvad oma otsingute või koolitussoovidega meie juurde tagasi või soovitavad meid teistele ettevõtetele. See on parim tunnustus meie tööle, suhtumisele ja tulemustele.