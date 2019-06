Pikanäpumehed hoos! Navirec Secure Box aitab tuvastada vara asukoha

Suve hakul on meedia täitunud taas uudistega autovarastest, kes Eesti koduõuedelt neljarattalisi kaasa viivad. Kuigi just uuemad ja kallimad sõidukid on elukutseliste varaste meelis sihtmärk, ei ole kurjade plaanide eest kaitstud ka jalgrattad, mopeedid, murutraktori, droonid ega muu, mille ebaseaduslikust edasimüügist kena rahasumma teenida võib.

Iga inimese esmane kohus on teha kõik endast olenev, et kallis (olgu see väärtus siis rahaline või emotsionaalne) vara oleks nii päevasel kui öisel ajal hoiustatud nii, et ei tekitaks kurjade plaanidega inimestes asjatult kiusatust. Seadmed ehitusplatsil olgu öösel võimalusel kinnises ruumis ja valve all, jalgrattad turvaliselt kinnitatud, ning võtmevaba käivitussüsteemiga autode võtmed hoitud välisuksest eemal või isegi metallkarbis, et signaali edastamist pärssida.

Ka pikanäpumeeste oskused arenevad ja teinekord võime olla küll äärmiselt ettevaatlikud, kuid sattuda sellegi poolest varguse ohvriks. Keegi meist ei soovi hommikul tööle minnes avastada, et auto pole enam seal, kuhu selle õhtul parkisite, või pärast pikka talve suvilasse naastes näha, et Teie äraoleku ajal on rändama läinud tuhandete eurode väärtuses tööriistu. Asjade tagasisaamine ilma igasugust infot omamata võib olla lootusetu, kuid õnneks on võimalik selliseid olukordi vältida!

Pisike juhtmevaba GPS-lokaator on suureks abiks

Navirec tõi juba mõnd aega tagasi turule väiksemõõtmelise akutoitel töötava GPS-seadme Secure Box, mis aitab tuvastada varastatud vara asukohta kõikjal Euroopas. Seadet on võimalik paigaldada nii maa-, vee- kui õhusõidukitele, tööriistade külge, haagistesse kui mujale, ning hooldusvabalt töötab see kuni 3 aastat!

Secure Box annab intervalliti välja täpse GPS-signaali, mille alusel on võimalik näha seadme asukohta kaardil Navireci äpis (iOS, Android) või desktopilahenduses. „Muul ajal on seade nii-öelda „unerežiimil“, mis teeb selle olemasolu tuvastamise spetsiaalsete vahenditega pea võimatuks,“ selgitab GSMvalve OÜ turundusjuht Grete Jeltsov. Kui peaksitegi langema varguse ohvriks, on vara asukohta võimalik lihtsalt kindlaks teha ja tõenäosus selle tagasisaamiseks on kordades suurem.

Navirec Secure Boxi eelised: -Töötab akutoitel hooldust vajamata kuni 3 aastat -Juhtmevaba paigaldus on jõukohane igaühele -Tundlik ja täpne GPS-vastuvõtja -IP67 niiskus-, põrutus- ja tolmukindel -Mõõtmetelt väike (85x52x27mm) -Online haldussüsteem -iOS ja Android mobiiliäpp

Rendifirmade elupäästja

Kahjuks puutuvad ka erinevad renditeenuseid pakkuvad ettevõtted kokku pahatahtlike klientidega, kellega koos võivad teadmata suunas kaduda nii kallihinnalised tööriistad, fototehnika, sõidukid ning miks mitte isegi tünnisaunad ja haagissuvilad.

„Soovitame soojalt teha see väike investeering, kuna varguse tekitatud kahju on tõenäoliselt kümneid kui mitte sadu kordi suurem. Kahjuks jäävad tihti ka politseinike käed sellistel juhtudel lühikeseks ja tõenäosus oma asjad tervelt tagasi saada on kaduvväike,“ selgitab Jeltsov asukoha tuvastamise seadmete paigaldamise olulisust.

Juunikuu sooduspakkumine oma vara kaitseks!

Navirec pakub kampaania raames võimalust juunis soetada Secure Box endale vaid 129 euro (+KM) eest. Hind sisaldab seadet koos akude ja SIM-kaardiga, ning aastast andmeside edastamise teenust. Edaspidi on teenustasu võimalik maksta kas kuu kaupa või sõlmida taas aastane leping, mis võimaldab muretult oma vara asukohal silma peal hoida.

Lisainfo ja pakkumise saamiseks tuleks oma sooviavaldus saata meili teel grete@navirec.com ning lisada kindlasti juurde märksõna „JUUNI2019“.

Grete Jeltsov

GSMvalve OÜ

Turundusjuht

grete@navirec.com