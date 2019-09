Alwark OÜ – usaldusväärsus, millele võib loota

Üle 10 aasta Balti riikides kasutatud koormakäitlus-, lao-, meresadama- ning lennujaama- ja kommunaaltehnikaseadmete müügi ja rentimisega tegelev Alwark Group pakub klientidele kvaliteeti ning pikaaegset kogemust. Eestis kanda kinnitanud Alwark OÜ on siinkohal heaks käepikenduseks kodumaiste klientide teenindamisel.

Alwark OÜ esindaja Tõnu Telliskivi

„Oleme orienteeritud pikaajalistele kliendisuhetele, mis tähendab ühtlasi seda, et pakume ka enda poolt esindatava tehnika järelhooldust ja remonti. Kuulume Alwark Groupi alla – üle 10 aasta kogemust ning piirkonnas üle 3500 tööstusseadme hooldamist on miski, mis on andnud emaettevõttele teadmised turust ja selle nüanssidest. Pole vahet, kas tegemist on suurettevõtte või väiksema kliendiga – meile on oluline iga kliendi rahulolu,“ tõdeb omalt poolt Alwark OÜ esindaja Tõnu Telliskivi.

Klientide vajadused ja ootused – olulisim kriteerium

On ilmselge, et sadamaettevõtete konkurentsivõime paraneb Läänemerel igati, kui tööd tehakse tänapäevaste masinatega. „Uute mudelite plussina võib välja tuua, et need suudavad käidelda suuremaid mahte väiksemate kuludega. See on oluline faktor tänases turusituatsioonis, kus tööjõud läheb kallimaks, kõike on vaja teha kiiremini ja väiksemate kuludega ning töötingimused peavad sadamaoperaatoritel paranema. Aitame omalt poolt luua kokkuhoidu ning pakkuda jätkusuutlikkust,“ tõdeb siinkohal Tõnu Telliskivi.

Foto: Alwark OÜ

Tema sõnul tõusis probleem just eriti teravalt pinnale siis, kui hakkas kehtima laevakütuse kvaliteedi direktiiv – see tähendas, et laevad pidid hakkama kasutama kallimat kütust. „Mereveo hind hakkas kasvama ning et kaupade ja transpordi hind merel oleks konkurentsivõimeline, oli vaja kaubavedamise jõudluse suurendamiseks laeva suurust kasvatada. Tekkisid nõuded sadamatehnikale ning paratamatult kukkusid väikelaevad konkurentsist välja. See oli sisemine vedru tehnika uuendamiseks nii kaubasaatjatele kui ettevõtetele ning sadamatele. Võib öelda, et konkurents on selles valdkonnas vägagi tihe, kuid omalt poolt võime kinnitada, et oleme alati proovinud pakkuda klientidele parimat,“ lisab Alwark OÜ esindaja.

Foto: Alwark OÜ

Koostöö, millele võib kindel olla

Pikaajalist partnerlust otsides osatakse anda Alwarkis nõu efektiivseima tehnilise lahenduse leidmiseks ja pakutakse klientidele ka ostetud või liisitud seadmete järelhooldust. Samuti võib Alwarki kaudu varuosasid tellides kindel olla nende minimaalsele tellimisajale.

„Esindame ainult usaldusväärseid ja kvaliteetseid tooteid pakkuvaid tarnijaid ning anname garantii kõikidele varuosadele. Meie spetsialistid aitavad valida varuosi, mis sobivad kõige paremini spetsiifiliste tööde jaoks ning täidavad konkreetseid tehnilisi nõudeid. Ühtlasi pakuvad pädevad ja kogenud töötajad professionaalset abi ning nõu nii tööstuslike seadmete ostmisel kui hooldamisel,“ tõdeb esindaja.

Tõnu Telliskivi , Alwark OÜ esindaja Meil on koostööpartnerite või sõsarettevõtete näol olemas tugev know-how, võimalus pakkuda klientidele tehnika välja vahetamist uuema põlvkonna oma vastu ning realiseerida kasutatud seadmeid.

Tema sõnul kuuluvad Alwark Groupi klientide hulka näiteks meresadamad, lennujaamad, kaubaterminalid ning tööstuslikke, logistilisi ja munitsipaalteenuseid pakkuvad ettevõtted. Pakutakse ainult parima kvaliteediga tooteid.

Alwark Groupi poolt esindatud tootjad on näiteks Mantsinen, Terex-Fuchs, Johnston Sweepers, Moro Kaiser, Beam. Kõigil Alwarki poolt pakutavatel seadmetel ja varuosadel on garantii,“ lisab ettevõtte esindaja.

Koostööd on tehtud kõigi Eesti suurimate sadamatega – nii Pärnu sadama, Tallinna BLRT sadama, Bekkeri sadama kui Paldiski lõunasadamaga. Samuti tehakse koostööd Kunda ja Sillamäe sadamaga. „Soovime olla oma klientidele igati usaldusväärne ja pikaajaline partner – pakume näiteks mobiilseid hüdraulilisi sadamakraanasid. Oleme kahel viimasel aastal olnud oma valdkonnas turu liidrid ning meie eesmärgiks on olla seda ka edaspidi. Üheks tippmudeliks, mida maale toome, on Mantsinen 120 siruulatusega 27,5 meetrit, mis on eriti sobilik suuremate laevade teenindamiseks. 2018. aastal tarnisime kolm suurt kraanat ning ka 2019. aastal on tarnitud juba kolm kraanat, neist kaks on just Mantsinen 120 mudelid,“ selgitab Telliskivi.

Klient võib keskenduda igapäevatööle

„Mida tahaksin veel kord rõhutada, on see, et soovime pakkuda omalt poolt igas olukorras avatud ja läbinähtavaid kliendisuhteid. Alwark Group on stabiilne ning arenev ettevõtte, mille harukontorid Eestis, Lätis ja Leedus on tegutsevad aktiivselt oma turul ning pakuvad klientidele parimaid lahendusi. Seda hoolimata sellest, et tegelikult on Alwarki Eesti-poolne esindus üsnagi väike – vaid 5-liikmeline. „Oleme kliendisuhtlusele avatud ning püüame lahendada ette tulevaid probleeme operatiivselt. Me ei hoia kokku koolituste arvel – osaleme alati maksimaalselt kõiges – omandame jooksvalt info ja know-how, et meie tehnikud oleksid tipptasemel. See ongi meie edu võti – tugevad spetsialistid ja eksperdid,“ töötatakse Telliskivi sõnul siin igapäevaselt selle nimel, et klientidele oleks tagatud südamerahu ning nad saaksid keskenduda aega ja energiat raiskamata oma igapäevatööle.

Foto: Alwark OÜ

„Meil on koostööpartnerite või sõsarettevõtete näol olemas tugev know-how, võimalus pakkuda klientidele tehnika välja vahetamist uuema põlvkonna oma vastu ning realiseerida kasutatud seadmeid. Vaid Eesti ettevõttena oleks meie võimalused olnud piiratud. Seetõttu on olulisel kohal kindlasti rahvusvaheline võrgustik, mis avardab turgu ka second-hand-masinatele. Seda on tajunud ka meie praegused koostööpartnerid ning nõnda on meie planeeritud projektid ka edukalt realiseerunud,“ lisab ta.

„Oleme orienteeritud igas aspektis oma klientide heaolule ning kvaliteetse teenuse pakkumisele. Võime kinnitada, et meie hoolde võib jätta igasuguse probleemi tekkel lahenduse otsimise ja leidmise – oleme siin just selleks, et kliendil säiliks südamerahu ning ta saaks keskenduda kõige olulisemale – oma igapäevatööle. Kõige muu eest hoolitseme meie,“ on Alwarki jaoks kliendisuhtluse juures oluline operatiivne lahenduste leidmine igas olukorras.

