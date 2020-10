Telia Digital Hub toob kokku tehnoloogiavisionäärid

Digitaliseerumisteemadele keskendunud konverentsil Digital Hub saab koos maailmatasemel tehnoloogiavisionääridega arutleda innovatsiooni ja digiriigi tuleviku üle.

Foto: Telia Digital Hub

11. novembril toimub Kultuurikatlas ja üle veebi Eesti suurim digitaliseerimise üritus, mida korraldab Telia koostöös Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Digital Hub konverentsile on osalema kutsutud ettevõtete omanikud, tegevjuhid, tehnoloogia ja infoturbejuhid ning teised huvilised, et ammutada oma ettevõtete edendamiseks värskeimat infot ja uusi ideid.

Telia Digital Hubis toimuvad ettekanded ja arutelud 5G, IoT, riigi ja erasektori vahelise koostöö, küberturvalisuse, pilvetehnoloogiate ja IT tööjõuressursi teemadel. Esinejate seas on mainekaid digitaliseerimise visionääre Euroopast ja juhtivaid arvamusliidreid Eesti tehnoloogiamaastikult, kes räägivad digitaliseerimise tulevikusuundadest. Teiste hulgas astuvad üles näiteks Telia Eesti tegevjuht Robert Pajos, valitsuse CIO Siim Sikkut, haridusettevõtte SingularityU Nordic kaasasutaja ja innovatsioonijuht Kris Østergaard, Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse, Veriffi asepresident Tiit Paananen, Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout ja paljud teised valdkonna arvamusliidrid.

Loovuse kasvatamine toob innovatiivsemad lahendused

Ürituse üks peaesinejatest Kris Østergaard ütles, et kriiside ajal kipub innovatsioon pahatihti vaeslapse ossa jääma. “Samas on ajalugu näidanud, et need, kes raskel ajal kulude kärpimise asemel panustavad ekstra palju innovatsiooni, on pikas perspektiivis suurimad võitjad ja suurimate positiivsete muutuste loojad,” lausus Østergaard, kes oma ettekandes keskendub nõuannetele, kuidas ettevõtted saavad praegusel ajal oma töötajate loovust kasvatada ja seeläbi luua innovatiivsemaid tooteid ja teenuseid.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiminister Raul Siemi sõnul on Eesti digiarengu üheks oluliseks aluseks tihe koostöö riigi ja erasektori vahel. „Eesti on uhkusega olnud digitaalse ühiskonna ja valitsuse ülesehitamise rajaleidja ja katsetanud julgelt uusi tehnoloogiaid ja teenuseid. Kuid arvestades tehnoloogia kiiret arengutempot, ei oleks me seda saanud teha ilma ettevõtjateta,“ märkis Siem.

Ministri sõnul on Eesti tehnoloogiaettevõtetel jagada ainulaadset oskusteavet ja häid lahendusi, kuid riigi ülesanne on luua selleks soodne keskkond. „Ettevõtjate ülesanne on katsetada piire, luua uusi tooteid ja teenuseid, teha innovatsiooni. Riik saab siin olla võimaldaja rollis - toetada kaasaegse seadusandlusega, hoogustada innovatsiooni, teha katseprojekte, arendada uudseid ettevõtete kaasamise viise ja toetada rohkem teadus- ja arendustegevust. Riigi rolliks on tagada, et innovatiivsed ideed on läbi mõeldud, turvalised ja kooskõlas õigusaktidega. Nii kindlustame usaldusväärsuse oma digiühiskonna vastu nii Eesti inimeste kui ka teiste riikide silmis,“ ütles Siem.

Küberturvalisus järjest tähtsam

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul on järjest kasvav digitaliseerumine positiivne ja tagasipöördumatu trend, mille soodustamiseks on ettevõtete ja riigi koostöö hädavajalik. Samas ei tohi aina suurema hulga digitoodete ja -teenuste tekkimisel kahe silma vahele jätta küberturvalisust, mis muutub järjest olulisemaks nii ettevõtete kui eratarbijate jaoks. „Aastaga on küberrünnakud pea kahekordistunud,” nentis Haljand, lisades, et kurjategijad kasutavad ära ka COVID 19 kriisiga seotud inimeste üldist ebakindlust.

Haljand rõhutas, et kuna digitaalsete kanalite kasutamine nii töötamiseks kui suhtlemiseks kindlasti ajas ei vähene, siis tuleb netis turvalise tegutsemise temaatikale rohkem tähelepanu pöörata ning seda on silmas peetud ka ürituse kava koostades. Näiteks astub küberturvalisuse teemal üles ennast inimeste häkkeriks nimetav Jenny Radcliffe, kes on tipptasemel turvalisuse, pettuste avastamise ja mitteverbaalse kommunikatsiooni ekspert. Jenny kasutab oma töös nutikaid inimpsühholoogial põhinevaid lahendusi, teda palgatakse „inimeste häkkerina“ selleks, et ettevõtete turvameetmeid testida.

Ürituse EKSPO-alal on kohal Eesti olulisimad tehnoloogiaettevõtted ning saab tutvuda nende uusimate lahendustega. Enam kui 200 külalisega sündmusel järgitakse kõiki ohutusreegleid ning toimuvat on võimalik jälgida ka üle veebi.

Telia Digital Hubil osalemiseks saab registreeruda siin.