Tarmo Tamm: „Tulumaksu peab saama kahe kodu vahel jagada!“

Viimasel ajal on käimas kampaania, kus inimesi kutsutakse üles end oma maakodudesse sisse kirjutama, et väiksemad asulad tulumaksurahadest ilma ei jääks. Pole ju saladus, et paljud inimesed on näiteks Tallinnasse registreeritud, kuid tegelikult peavad oma koduks hoopis mõnd väiksemat kohta.

Foto: Raul Mee

Käsmut oma sissekirjutusjärgse kodukohana määratlev ja Eesti200 Lääne-Virumaal piirkonna juhiks valitud, kuid samas ka Tallinnas tööasju toimetav Tarmo Tamm leiab, et selline süsteem on ebaõiglane kõigi jaoks. Ennast maapiirkonda elama märkida noored pered väga hästi ei saa, kuigi seda pealinna äärealadel reaalselt tihti siiski teevad. Nii jääksid nad ju ilma linnas asuvate lasteaedade- ning koolide kohtadest ning muudest hüvedest nagu kasvõi tasuta ühistransport.

„Samas ei ole see aga õiglane ka väikeste omavalitsuste suhtes, kuna majade eest lume lükkamise ja seal tänavavalgustuse põlema panemise eest vastutavad siiski nemad. Rahast ei näe aga sentigi,“ arutleb Tamm.

Eriti päevakajaliseks on antud teema muutunud just viimastel aastatel tööturul toimunud muutuste tuultes. Kaugtöö on muutunud üha tavapärasemaks, ametialased ülesanded saab tehtud oma maakodu laua tagant ja vajadust Tallinna kontorisse sõita paljudel praktiliselt polegi.

Täna on Tamme hinnangul riigi vaatest seis selline, et linnarahvas elab ebaausalt nii mõneski maakohas, jättes oma maksuraha sinna toomata. Seda on vaja parandada. Tamm arvab, et selle süsteemi peaks tegema teisiti ja oskab ka lahenduse välja pakkuda.

Personaalne riik võiks võimaldada tulumaksu jagamist

„Toimetan ju ise ka kahe koha peal, olen hübriidelanik. Selle väljendi võiks laialdasemalt kasutusele võtta, sest minusuguseid on palju ja see mõiste kirjeldab meid adekvaatselt,“ selgitab Tamm, kes suveti proovib elada valdavalt Käsmus, talviti tegutseb aga enamjaolt Tallinnas. „Ma ei saa sealt ära tulla, aga meelsasti tuleksin osaliselt.“Nii pakubki Tamm välja, et elukohti võiks võimalik olla rahvastiku registrisse märkida mitmeid. Igaüks ise ju tunnetab, palju ta kuskil kandis reaalselt ressurssi kulutab ja samamoodi võiks jaguneda ka tema maksuraha, õiglaselt ja vastavalt panusele.

„Internet on ju olemas, läheksid vastavale kodulehele ja teeksid oma tulumaksu reale märke. Täna laekub kõik ühte kohta, aga seal võiks olla kaks või kolm lahtrit. Saaksid panna kasvõi 50 protsenti ühte, 30 teise ja 20 kolmandasse kohta. Sellest ei tohiks midagi halba olla. Lõppude lõpuks saavad ju maksud ikkagi makstud!“

Kes on Tarmo Tamm? •Peab juba üle kümne aasta oma koduks Käsmut, teine kodu on senini Tallinnas. •Toetab arusaama, et oma kodukohta peab toetama. •MTÜ Käsmu Majaka Sadam juhatuse liige, peamine eesmärk on rajada Käsmu sadam. •MTÜ Käsmu Tenniseklubi juhatuse liikmena seisab hea selle eest, et kõik soovijad saaksid mängida tennist ja padelit. •Soovib panustada discgolfi radade rajamisse Haljala vallas, et noortel oleks mõistlikku tegevust. •Osaline OÜ Käsmu Majaka Kalur tegemistes. •On koos sõpradega purjejaht Lotte reeder ning kapten. •Jagab Eesti 200 väärtuseid - eestimeelsus, liberaalsus, progressiivsus.