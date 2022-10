SME Finance – parim alternatiiv pankadele!

Iga ettevõte võib ühel või teisel hetkel vajada väikest rahasüsti, aga pankadega asjade ajamine võib osutuda tihti ajanõudlikuks ja keeruliseks. Mis oleks, kui saaks kuskilt sama usaldusväärseid teenuseid, aga tegutsemine oleks tunduvalt kiirem ja lihtsam? SME Finance täpselt selline koht ongi!

„Meie ärimudel on pankade omast täiesti erinev,“ selgitab Eesti ettevõtte tegevjuht Reelika Sõnitsar. „Oleme oma ala professionaalid omamata piiranguid, mis pankadele kehtivad. Pangandussektor jääb nende tõttu sageli konservatiivseks, pakkudes ainult standardseid teenuseid rangete tingimuste ja piirangutega. Meie eesmärgiks on olla ettevõtetele kiire, usaldusväärne ning paindlik partner. Läheneme kõigile väljakutsetele kliendikeskselt.“

SME Finance on pangandusvälise finantseerimise liider Baltikumis, omades esindusi Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Koostööd tehakse klientidega kogu Euroopas, rahastades ostjate arveid kogu maailmas.

SME Finance’is töötab pikaajalise finantssektori kogemusega professionaalide meeskond, kelle eesmärk on aidata väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada. „Eestis tegutseme praeguseks aasta, kuid Leedus tegutseme alates 2016. aastast. Oleme kiiresti tõusnud Balti riikide pangandusvälise finantseerimise turuliidriks, rahastades praeguseks ettevõtteid juba kuni 5 miljoni euro ulatuses.“

Progressiivne ettevõte teeb palju koostööd just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, kes vajavad individuaalseid lahendusi, mis aitavad turule siseneda, olla seal paindlikumad ning omada paremat läbirääkimispositsiooni tarnijate ja partneritega. „Meie eesmärk on olla ettevõtetele kindlaks partneriks, et nad saaksid sujuvalt töötada ja riske maandada.“

Mis on SME Finance’i edu saladus? Ehk see, et loorberitele pole puhkama jäädud ja iga päev töötatakse selle nimel, et pidevalt ajaga kaasas käia ja sellest eeski olla. Pidevalt arendatakse ettevõtetele uuenduslikke rahastamisvõimalusi. „Meil on ambitsioonikad ideed ning me pingutame selle nimel, et teenida klientide, partnerite ja ka konkurentide tunnustus!“ nendib Sõnitsar.

Ei mingeid takistusi ega piire!

Ettevõte pakub laenu alates 5000 eurost kuni 5 miljoni euroni. Liisinguga aidatakse sõidukitest seadmeteni ning põllupidaja saab abi kõigega alates seemnetest ja väetisest kuni töötasudeni välja. Kõike seda tunduvalt lihtsamalt ja kiiremini kui näiteks pangas.

Kõige selle juures tuleb loomulikult ka SME Finance’i poole pöördudes teatavatele kriteeriumitele vastata, näidata, et ettevõte, kes abi soovib, on jätkusuutlik. Muus osas annab meeskond aga alati endast parima, et kliendi soovitud tulemusele võimalikult lähedale jõuda.

„Oleme lahendustele orienteeritud. Alati tasub küsida finantseerimist enda äranägemise järgi. Eks siis koostöös vaatame, kui lähedale teie unistusele võimalik jõuda on. Kui me ei saa ka pakkuda täpipealt seda, mis alguses mõttes oli, siis suudame kindlasti teha parima pakkumise, mis olemasolevate tingimuste juures võimalik,“ selgitab ettevõtte Eesti juht.

„Saame teha nii kiireid otsuseid ühe päeva jooksul kui ka jõuda erinevate komplekssemate lahendusteni. Oluline on, et iga klient jõuaks lõpuks rahuldust pakkuva tulemuseni!“

5 head põhjust, miks valida SME Finance: •Lai toodete valik – ärilaen, faktooring, liising, käibepõhine finantseerimine – kõik ühest kohast! •Kuni 100 000eurosele taotlusele on võimalik nii vastus kui ka otsus saada vaid ühe päevaga ja töö käib selle nimel, et lähikuudel saabuks nimetatud summas otsus juba automaatselt! •Kuni 20 000 eurot on võimalik lisatagatiseta laenata! •Teeme koostööd selliste väärikate ettevõtetega nagu KredEx, Atradius, Coface, Kaup24, Euler Hermes jt. •Kodulehel on kõik selgelt kategooriate kaupa välja toodud, ankeedid kergesti leitavad ning täidetavad. Lisainfot leiad www.smefinance.eu