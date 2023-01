Ettevõtete ärikatkestuse tõenäosus on kogu maailmas täna kõrgem kui kunagi varem

Maailmamajandust räsinud pandeemia, Venemaa kallaletung Ukrainale, toorainekriis ja globaalsete tarneahelate ebastabiilsus on toonud kaasa olukorra, kus ärikatkestuste tõenäosus on kogu maailmas täna kõrgem kui kunagi varem. Mis aga tähendab äri katkemine ühele ettevõttele?

„Äri katkemine võib tuua kaasa rahalise kahju, mainekahju, klientide ja tarnijate kaotamise ning isegi pankroti,” ütleb IIZI Kindlustusmaakler AS-i korporatiivkliendiüksuse äriüksuse juht Kaido Konsap. Ta toob näite: „Kui tootmisettevõtte hoones leiab aset kindlustusjuhtum vee- või tulekahju näol, kukub tõenäoliselt ära suur osa selle firma käibest ja kasumist ning kulub mingi ajaperiood, kuni hakatakse tootma õnnetusele eelnenud mahus.”

See, millal sama mahuni jõutakse, oleneb paljudest nüanssidest. Esiteks kahju ulatusest – kas hoonet, seadmeid ja sisustust annab kiiresti remontida või vajavad need väljavahetamist. Kui ettevõte peaks kaotama oma tootmisseadmed, võib nende tarnimine ja paigaldus võtta aega kuid või maailmas valitsevat kiibiprobleemi arvestades koguni mitu aastat. Ja kui mõni transpordilaev peaks sel ajal taas Suessi kanali blokeerima, võib see kõik kokku tähendada ärilises mõttes miljoneid eurosid kahjumit. Samuti on oluline sidemete säilitamine koostööpartnerite või tellijatena – kas nad leiavad vahepeal uued partnerid või jätkub pärast probleemide lahendamist senine koostöö.

Kui ettevõttel on sõlmitud ärikatkestuse kindlustusleping, maksab kasumi- või käibekaotuse kinni kindlustus. Ärikatkestuseks loetakse reeglina varakindlustusjuhtumeid nagu tule-, veekahjud, seadmerike, aga ka moodsa aja mittevaralisi kahjusid nagu pandeemia ja küberintsidendid, samuti loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud rahalised kahjud. Eestis on reeglina kindlustuslepingu pikkus 12 kuud, kuid reaalsuses võib loomulikult seiskuda ettevõtte töö isegi mõneks aastaks. Ärikatkestuse kindlustus katab mitmesuguseid kahjusid, sealhulgas saamata jäänud kasumi, tegevuse jätkamiseks tehtud lisakulutused ja töötajate palgad.

Ettevõtjad ei hinda ärikatkemise riski kuigi reaalseks

Rahvusvaheline Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) tegi pandeemiajärgselt uuringu, kui palju globaalseid ettevõtteid olid end kindlustatud pandeemia riski vastu ning paljudel neist olid olemas ka ärikatkemise kindlustus. Selgus, et sellist riski polnud hinnatud kuigi kõrgeks, seda polnud tähele pandud või ei usutud, et pandeemiarisk võiks kokkuvõttes eksisteerida ja kuigi kalliks osutuda.

IIZI Kindlustusmaakler ASi finantsjuht Kaido Kepp sõnab, et Ameerika Ühendriikides omavad 30% ettevõtetest ärikatkemise kindlustust ning Prantsusmaal on kõigist ettevõtetest, kellel on varakindlustusleping, umbes pooltel sõlmitud ka ärikatkemise kindlustus. IIZI korporatiivklientidest on 2022. aasta seisuga sõlminud varakindlustuse juurde ärikatkemise kindlustuse 15% organisatsioonidest, aasta varem oli see number vaid 6%.

„Võimalik, et tänane ebakindel ärikeskkond paneb inimesi rohkem tulevikule mõtlema, teadlikkus tõuseb ning aina enam sõlmitakse kindlustuslepinguid. Suurimaks riskiks peetakse siiski küberintsidenti, kuigi ka seda tüüpi ärikatkemise kindlustuslepinguid ei ole kuigi paljudel,” nendib Kepp. Samas on Allianz Risk Barometer uuringu järgi ärikatkemise kindlustusjuhtumite keskmine kahju globaalselt aastaid 2017 ja 2021 võrreldes kasvanud 20%.

Konsap lisab, et ka Eestis on häid näiteid ettevõtetest, kes olid ettenägelikult sõlminud varakindlustuse lepingu koos ärikatkemise klausliga. „Üheks selliseks firmaks on aiandusettevõte Nurmiko, kus 2019. aasta alguses hävis signaalraketi tabamusest 10 000 ruutmeetrit kasvuhoonet. Ettevõtte jaoks oli oluline, et nende varaline kahju kiirelt hüvitataks ja nad saaksid tööd jätkata. Kui vahel võivad vaidlused kannatanu ja kindlustusseltsi vahel kesta pikalt, siis ärikatkemise kindlustuse puhul on ka kindlustusettevõtte huvi leida kiire lahendus, sest iga päev tuleb kindlustatule hüvitada saamata jäänud käive, kasum ja muud kulud.”

IIZI Kindlustusmaakler korporatiivkliendiüksuse äriüksuse juht Kaido Konsap

Soovitused ärikatkemise kindlustuse sõlmimiseks

1. Kindlustuse periood. Eestis sõlmitakse kindlustusleping klassikaliselt 12 kuuks. Samas töötleva tööstuse valdkonna ettevõtted võiksid mõelda, kas aasta jooksul on võimalik tarnida ja tööle panna neile vajalikud spetsiifilised metalli- või puidutööpingid.

2. Kindlustussumma. Kas inflatsioonilises keskkonnas on piisav kindlustada näiteks 100 ühikut kasumit või käivet? Et leping oleks adekvaatne, võiks põhitingimused üle vaadata paar korda aastas ja vajadusel muuta.

