Tagasi ST 11.09.24, 16:19 LGSF teraskonstruktsioonidest hooned valmivad kiirelt ja on eriti vastupidavad Light Gauge Steel Framing (LGSF) teraskonstruktsioonid on uue hoone jaoks parim valik, sest lisaks kvaliteedile, täpsusele ning vastupidavusele on tegemist väga kiiret ehitamist võimaldava tehnoloogiaga. Eestis valmistab LGSF konstruktsioone tootmisettevõte Ecolit Estonia OÜ, mis kuulub koos sõsarfirmadega Ameerikast, Hispaaniast, Inglismaalt, Iirimaalt ja Ühendemiraatidest ülemaailmsesse Ecolit kontserni.

LGSF teraskonstruktsioonidest hooned valmivad kiirelt ja on eriti vastupidavad. Foto: Ecolit Estonia OÜ

„Kergmetallist teraskonstruktsioonid on hea lahendus erinevate ehituste puhul alates pisematest hoonetest, suvilatest, eramutest ja garaažidest kuni ladude või toomishooneteni. Kerget ja tugevat raamistikku saab kasutada nii katusekonstruktsiooni, seinte kui ka siseseinte ehitamiseks, selle valmistamine on kiire ning kokkupanek ka iseehitaja jaoks lihtne,” tutvustab Ecolit Estonia juhiabi Aleksandra Choi.

Ta lisab, et Eesti turul ei ole LGSF-tehnoloogia veel kuigi tuntud, ent sellel on teiste ehitusmaterjalide ees mitmeid eeliseid. „Puit on tuleohtlik ning kipub aastaaegade vaheldumisel „mängima”, lisaks on puidu kasutamisel majaehitusele esitatud tugevad tuleohutusnõuded. Metallikonstruktsioonid on rasked ja nõuavad keevitamist. Betooni valamisel on oluline õige õhutemperatuur ning sellel on pikk kuivamisaeg. Teraskonstruktsioonide tootmine on aga kiire, kinnitusneedid on väga tugevad sarnaselt lennukitele ja allveelaevadele. Lisaks on tegemist keskkonnasõbraliku, tulekindla ning ülitäpset ehitust võimaldava ehitustehnoloogiaga.”

Ecolit pakub klientidele võimalust oma hoone konstruktsioonid ise kokku panna. Näiteks kui on soov saada kiiresti tugev ja vastupidav väliköök, annab tehas kaasa täpsed instruktsioonid, kuidas elemente kokku panna. Kuna konstruktsioonid on kaalult kerged, on see tehtav spetsiaalsete masinateta.

Choi nendib, et palju tuleb küsimusi roostetamise kohta, kuid kuna teraskonstruktsioonid on kaetud spetsiaalse korrosioonikaitsekihiga, võib selles osas olla muretu. Lisaks on konstruktsioonid väga hästi soojustatud ning mürasummutavate omadustega, sest uue tehnoloogia abil pannakse kahe terasekihi vahele isolatsiooniks müratõkestav kergbetoon. „Meie karkass muutub tänu sellele sarnaseks kivimajade konstruktsioonile, mis on tugev ning muuhulgas ka näriliste eest kaitstud. Ecolit toodab ja müüb konstruktsioone, aga partnerite abil pakume ka täislahendust valmismajade näol – meie kodulehelt leiab ka erinevate suurusega hoonete konstruktsioonide hinnad.”

Kuna tegemist on uudse tehnoloogiaga, on hetkel potentsiaalsetele klientidele võimalik näidata referentsi vaid Tartus. „Meie kliendid on enamasti väljapoolt Eestist, enamik meie toodangust on seni läinud Lätti, Leetu, Hispaaniasse ja Portugali, kus see tehnoloogia on inimestele juba tuttavam,” loetleb Choi.

LGSF-konstruktsioonid võimaldavad ehitada kuni kuuekorruselisi hooneid, kuid hetkel on seda lubav sertifikaat olemas Inglismaal, aga mitte Eestis. Ecolit taotleb samalaadset sertifikaati hetkel ka Euroopa Liidus. „Võimalusi on selle tehnoloogiaga laialt, kõik oleneb kliendi soovist ja projektist, tutvustab Choi. „Postid ehk puutepunktid maaga on 4-6 meetri järel. Võimalus on kombineerida terast raskemetalliga ja siis saab juba teha suuremaid hooneid, näiteks tootmis- ja laohooneid. Meie poolt on insenerid, tehnoloogia ja tootmine ning vajadusel montaaž. Uudne ehitustehnoloogia kaalub umbes kolmandiku traditsiooniliste hoonete omast ja seda saab püstitada poole lühema ehitusajaga, sest enamik komponente on valmistatud väljaspool objekti, võimaldades kooste- ja tootmistöödel toimuda üheaegselt.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun