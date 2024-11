Tagasi ST 13.11.24, 07:00 Arvutipargi renditeenusega investeerib ettevõtja oma põhiärisse Arvutipargi renditeenus on mugav, säästlik ja (tuleviku)kindel. Green IT tegevjuht Asko Pukk usub, et ettevõtete äriline fookus peab alati olema enda põhitegevusel, sektoril, mida teatakse peensusteni, et olla konkurentidest paremad – just selleks vajaliku aja ja raha renditeenus vabastab.

Keskkonnasäästlikku arvutipargi renditeenust pakkuva ettevõtte Green IT tegevjuht Asko Pukk on veendunud, et arvutipargi rentimine väljaostmise asemel on suund, kuhu maailm liigub. Seadmete rentimise kasvu transformatsiooni soodustavad karmistuvad ELi regulatsioonid, ettevõtete jätkusuutlikkuse strateegiad, üleüldine vastutustundlik tarbimine ning ettevõtete soov tervikuna digitaliseeruda.

“Skandinaavia on rentimise eeliseid väljaostu ees juba ammu teadvustanud ning seal on see pigem turu normaalsus. Eestis ja Baltikumis vajab teenuse omaksvõtmine veel pisut aega,” märkis Green IT tegevjuht Pukk.

Eestis usaldab oma arvutipargi eest hoolitsemise Green IT-le juba ligi 60% Äripäeva ettevõtete TOP300-st ning üha enam kasvatab teenus populaarsust ka avalikus sektoris. Klientide hulka kuuluvad näiteks Maxima, Maag Grupp, Nordecon, VEHO, Circle K Eesti, Eesti Gaas jpt.

Müüt, et ise on odavam

Peamise skeptilise suhtumise põhjusena nimetab Pukk iganenud müüti, et “ise teha on odavam”. “See on illusioon kontrollist, et kui arvutiparki ise hallata, on kulud väiksemad ja andmed turvalisemalt hoitud-kustutatud. Ettevõtted vajavad tegelikult seadmete hankimiseks mõeldud teenuste omaksvõtmisel abi. Alternatiiv on riskida ning jätkata varjatud omamiskulude maksmisega, kahjustades kasutajate ootusi, ettevõtte tulusid ja ka keskkonda,” märkis ta.

Puki sõnul on ettevõtetel raske hinnata kogu IT haldusega seotud kulu, sest see jookseb raamatupidamises kuluridadena erinevate osakondade all. “See on ka tihti peamine põhjus, miks IT-riistvara hankimisel hinnatakse ainult üksiku seadme hinda – see on ainuke number, mida on võimalik lihtsalt hinnata,” lausus ta.

Green IT kasutab renditeenuse kasulikkuse selgitamiseks IT-varade Total Cost of Ownership (TCO) valemit, mis on kombinatsioon seadmete ostmisest, käimas hoidmisest, parandamisest ning seadmete keskkonnasõbralikust käitlemisest. Nii saab klient teadlikuks oma arvutipargiga kaasnevast kogukulust ning sellest, kuidas seda renditeenusega vähendada.

“Meie kogemus näitab, et kahjuks üle poole ettevõtetest, kellega me renditeenusest räägime, ei hooma tegelikku TCO mõju ning ei oska selle finantsilist suurust hinnata, mistõttu ei osata saavutada ka kokkuhoidu,” sõnas Pukk.

Renditeenusega võidab ettevõte aega, raha ja kindlustunnet

Lihtsa näitena toob Pukk välja, et 36kuulise rendiperioodiga säästab ettevõte iga 1000eurose sülearvuti pealt vähemalt viis protsenti seadme soetusmaksumusest. Kui võtta arvesse kogu ettevõtte arvutipark, siis saadav finantsiline kasu ettevõttele on oluliselt suurem.

Lisaks puuduvad renditeenusega ootamatud kulud seadmepargi uuendamisel, seadme asendamisel või utiliseerimisel. Ta tõi näiteks, et AI tulekuga peab riistvara olema võimekam ning et 2025. aasta lõpust lõpetab Windows 10 Professional uuendused ning arvutid peavad liikuma turvalisemale operatsioonisüsteemile. “Ettevõtete jaoks tähendab see kõik väga kapitalimahukaid investeeringuid, samas arvutipargi renditeenus võimaldab neid plaane ellu viia oluliselt paindlikumalt ja majanduslikult efektiivsemalt,” märkis Pukk.

Kaasnevate oluliste väärtusena nimetab ta mugavust ja ettevõtte töötajate rahulolu ehk tagatud on garantii ja kindlustus, asendusseade ootamatuteks olukordadeks, läbipaistvat online-varahalduskeskkonda ja turvalist andmete kustutust. “Töökorras ja õige seadmega on ka töötaja motivatsioon kõrgem ning rahulolu suurem,” märkis ta.

Renditeenus vastab tulevikuvajadustele

Kolm aastat Green IT arvutipargi renditeenust kasutanud Mercedes-Benzi edasimüüja VEHO Balticsi infotehnoloogia juht Siim Susi märkis, et teenusega liituti tulenevalt muutustest ettevõtte struktuuris. Üheks valdkonnaks osutus lõppkasutaja arvutikeskkond ning Veho valis koostööpartneriks Green IT nende kogemuse, võimekuse ja jätkusuutlike väärtuste tõttu. “Arvestades globaalseid probleeme tehnoloogia hankimisel, eelkõige tarneaegade pikenemist, on Green IT proaktiivne tugi keerulistes olukordades olnud eeskujulik,” sõnas Susi.

Puki sõnul peavad ettevõtjad ESG regulatsioonide ja ringmajanduse võidukäiguga mõtlema ka keskkonna jalajälje vähendamisele, mis on renditeenuse oluline komponent – seadmete eluiga pikeneb, neid hooldatakse regulaarselt, suunatakse taas ringlusse ning eluea lõpus utiliseeritakse keskkonnasäästlikult.

“Ettevõtete vajadus renditeenuse järele sõltub sellest, kui avatud mõtlemisega on finants- ja IT osakond – lõppkokkuvõttes on ju teenuse eesmärk aidata kliendil saada selgus varade ja eelarve osas ning vabastada aega,” ütles Pukk.

