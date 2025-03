Tagasi ST 28.03.25, 12:49 Ignitis Groupi ambitsioonikas kasvulugu loob investoritele atraktiivsed võimalused Baltikumi juhtiva energiaettevõttena paistab Ignitis Group silma nii oma tugeva kasvuloo, portfelli mitmekesisuse kui tugeva dividendipoliitikaga. Vilniuse börsil noteeritud ettevõte on suutnud IPOst alates kahekordistada oma kohandatud EBITDAt ja viiekordistada oma taastuvenergia portfelli, tagades seejuures atraktiivse dividenditootluse. Ignitis Groupi investorsuhete juht Aine Riffel-Grinkevičienė jagab, mis on ettevõtte senise eduloo taga ning mida võiksid investorid oodata lähiaastatel.

Ignitis Groupi investorsuhete juht Aine Riffel-Grinkevičienė Foto: Ignitis Group

Ignitis Group on suutnud pikaajalise töö ja läbimõeldud strateegiaga luua tugeva eelise konkurentide ees. Tulevikule suunatud energiatootjana paneb Ignitis suurt rõhku oma taastuvenergia portfelli ja elektrivõrgu kiirele kasvule. Praeguseks on Leedu energiahiiul 1,4 GW rajatud taastuvenergia tootmisvõimsust, mida 2030. aastaks on plaanis kasvatada 4–5 GW-ni.

Kokku on Ignitis Groupi tootmisportfell nii olemasolevate tootmisvõimsuste kui ehitusjärgus ja planeerimisfaasis olevate projektidega jõudnud 8 GW-ni. Ignitise fookus uute investeeringute tegemisel on roheenergia tootmine, paindlikud taastuvenergia lahendused ning elektri jaotusvõrk. Umbes 95% kõigist uutest investeeringutest lähevad just sinna.

Kõige suuremat kasvu on taastuvenergia tootmises oodata nii maismaa- kui meretuuleparkidest. “Tuul on lahendus,” sõnab Riffel-Grinkevičienė. Baltikumi suurimat maismaatuuleparki arendab Ignitis Group Leedus – Kelmė tuulepargi planeeritav võimsus on 300 MW. Samuti on valminud 137 MW võimsusega Silesia II tuulepark, mis on üks Poola suurimaid. Mõlemad tuulepargid on alustanud elektri tootmist ning jõuavad täiemahulise äritegevuseni eelduslikult 2025. aastal.

Baltikumis ja Poolas on tuulele toetavas rollis ka päikeseenergia. Päikesepargid kasutavad ära tuuleturbiinidest üle jäävat maa-ala ning võrguvõimekust, et toota energiat valdavalt tuulevaiksematel perioodidel. Näiteks 413 MW võimsusega Läti suurim päikeseparkide portfell kuulub just Ignitis Groupile. Praegu veel ehitamisel olev päikeseppark alustab tööd 2025.–2026. aastal. Maismaatuuleparkide kõrval vaatab ettevõte üha enam ka mere poole. Koos Copenhagen Infrastructure Partnersiga kindlustas Ignitis Group endale Eestis kaks mereala, kuhu on plaan ehitada meretuulepark eeldatava võimsusega 1–1,5 GW. Hetkel uurib ettevõte võimalusi osaleda võimalikul hinnavahelepingu ehk CfD oksjonil, mille toimumine sõltub Eesti valitsuse heakskiidust. Laiapõhjaline portfell annab eelise konkurentide ees Vertikaalselt integreeritud energiaettevõttena on Ignitis arendanud välja erinevaid ärisuundi, mis üksteist täiendavad ja aitavad seetõttu rahavoogu teenida sõltumata elektri hinnast. Riffel-Grinkevičienė toob välja, et Ignitis Group on terviklik ettevõte, kuna kontrollib protsesse alates energia tootmisest kuni selle kliendini jõudmiseni ja teenib tulu selle protsessi igas etapis. Sellega on Ignitis Groupil tugev konkurentsieelis nende energiatootjate ees, kes peavad otsima kliente, kellele toodetud elektrit müüa. Tänu Baltikumi suurimale kliendiportfellile saab Ignitis Group oma taastuvenergia võimsusi täiendavalt laiendada. Üks Ignitis Groupi jaoks oluline ärisuund on elektri jaotusvõrgu taristu, mis ulatub enam kui 130 000 kilomeetrini ja teenindab 1,9 miljonit klienti, olles sellega ühtlasi Baltikumi suurim. See toob ettevõttele stabiilselt raha sisse aasta läbi ja tõstab Ignitis Groupi väärtust ka krediidiasutuste silmis, kes on tänu energiafirma stabiilsemale sissetulekule valmis pakkuma soodsama intressiga investeerimislaene. Rohkem kui 40% Ignitis Groupi kohandatud EBITDAst tuleb võrguäri stabiilsetest ja prognoositavatest rahavoogudest. Soodsad rahastamistingimused soosivad suuremaid investeeringuid Konkurentsivõimelise hinnaga rahastamise tagamine on oluline, et luua taastuvenergia ja paindlikkustehnoloogia projekte ning laiendada äritegevust. 2024. aastal püsisid Ignitis Groupi koguinvesteeringud ajalooliselt kõrgel tasemel, ulatudes 812 miljoni euroni. 53,5% kõigist investeeringutest suunati taastuvenergia tootmisvõimsuste laiendamisse, samas kui 41,5% investeeringutest läks võrguäri segmendi laiendamisele ja hooldamisele. Välise rahastuse saamiseks peavad energiafirmal olema ka pikaajalised elektrimüügilepingud ehk PPAd, kuna need annavad krediidiasutustele kindlustune energiafirma tulude ja laenude teenindamise võime kohta. Üksnes tootmisele keskenduvad energiafirmad maadlevad sageli probleemiga, kellele ja mis hinnaga energiat müüa. Ilma ostjat ja hinda kaitsva PPA-ta muutub pangalaenu tagamine ja omakorda taastuvenergiaprojektide elluviimine keeruliseks.

Tänu laiapõhjalisele äriportfellile on Ignitis Group krediidiasutustele ihaldusväärne partner. Energiahiiu BBB+ krediidireiting tähendab, et Ignitis Groupi laenutingimused on Läänemere piirkonna parimate seas. Paremad laenutingimused annavad võimaluse keskenduda suurematele ja kuluefektiivsematele projektidele, mis toovad ka investoritele rohkem kasu.

Kuna Ignitis Groupi projektid on arvestatavas osas finantseeritud fikseeritud intressiga võlakirjadega, siis pole ka intressimäärade tõus ettevõtte tulemusi negatiivselt mõjutanud. Nii on Ignitis Groupil kolme võlakirjade vooruga kaasatud kokku 900 miljonit eurot, mille intress on 2% ja alla selle.

Eesti turg üha rohkem tähelepanu keskmes

Ignitis Group on selgelt välja toonud, et Eesti turg omab ettevõtte kasvustrateegias olulist rolli. Praegu toodab Ignitis Eestis elektrit 18 MW võimsusega Tamba-Mäli tuulepargis. Liivi meretuulepargi kõrval plaanib Ignitis ehitada Eestisse ka täiendavaid tootmisvõimsusi maismaal. Samuti jätkab ettevõte oma elektrisõidukite laadimistaristu laiendamist, suurendades sellega oma nähtavust ja kohalolu.

Ignitis Group on juba välja arendanud ulatusliku elektriautode laadimistaristu ning laiendanud oma laadimisvõrku Baltikumis enam kui 1000 laadimispunktini. Eesti on Ignitis Group sõlminud lepingu näiteks Maximaga, et ehitada 172 laadimisjaama nende Eesti kaupluste juurde. Eestis on juba 20 laadimispunkti paigaldatud ja töökorras. Elektriautode laadimisvõrgustik annab Ignitisele võimaluse müüa enda toodetud elektrit, aga ka suurendada kliendibaasi, kellele pakkuda lisaks ka teisi Ignitise teenuseid.

Keskkonnasõbralikkus toob ettevõttesse rohkem investoreid ja raha

Ignitis Groupi üheks oluliseks eesmärgiks on jõuda nullheitmeni aastaks 2040–2050. See on keskkonnamõjude kõrval oluline ka investorbaasi laiendamise seisukohast, kuna mitmed institutsionaalsed investorid saavad tänu sellele eesmärgile paigutada raha ettevõtte kasvu. Jätkusuutlikkuse põhimõtteid järgivad ettevõtted toovad pikema aja peale ka kõrgemaid tootlusi, muutes Ignitis Groupi investoritele atraktiivseks valikuks.

Välisinvestorite huvi Ignitis Groupi ja Leedu vastu on Riffel-Grinkevičienė sõnul aktiivne, kuigi ta näeb, et see võiks olla suurem. Peamine piirang on investorite jaoks asjaolu, et kõik Baltikumi ettevõtted paiknevad piiriturul. See tähendab, et suuremad fondid nagu Blackrock ja Fidelity, ei saa vabalt investeerida Baltikumi ettevõtetesse.

Institutsionaalsete investoritega kohtub Ignitis Group regulaarselt ning nende huvi ettevõtte vastu on positiivne. “Nende suure huvi taga on Ignitise tugevad tulemused pärast IPO-t, mida toetavad võimsad ja kasvavad finants- ning tegevusnäitajad,” räägib ettevõtte investorsuhete juht. Nii on ettevõtte kohandatud EBITDA alates 2020. aastast kahekordistunud ning investeeringud ulatusid 2020.–2024. aastate vahel ligikaudu 3 miljardi euroni. “Nad näevad meie strateegia rakendamise senist edulugu,” rõhutab ta.

Ignitise P/B suhtarv viitab alahinnatud aktsiale. Foto: Ignitis Group

Tugev dividendipoliitika aitab igas majandustsüklis

Ignitis Groupi tugev kasvulugu põhineb integreeritud ärimudelil ja distsiplineeritud finantsjuhtimisel. Tuleviku kasvu toetavad varasemalt tõestatud strateegiliste eesmärkide saavutamine, tugev finantsseis ning endiselt tugevad fundamentaalnäitajad. Need kinnitavad, et senine kasv saab jätkuda ka tulevikus.

2024. aastal ulatus Ignitis Groupi korrigeeritud EBITDA 527,9 miljoni euroni, mis tähendab 8,9% aastast kasvu ja ületas turuprognoosi, mis oli 480–500 miljonit eurot.

UBS, Enlight Research, Norne Securities, Erste Group analüüsimajade keskmine hinnasiht Ignitisele on umbes 30 eurot. 14. märtsil oli Ignitis Groupi turuhind 20,6 eurot, mis tähendaks ligi 46% suurust tõusuruumi.

Ignitise brutodividendimäär 2024. aasta eest on umbes 6,8% ja netodividendimäär 5,4%. Ettevõtte dividendipoliitika järgi kasvab dividendide kogusumma igal aastal vähemalt 3%, muutes Ignitis Groupi tugevaks valikuks investoritele, kes otsivad kasvuaktsia kõrval ka stabiilset rahavoogu.

Ettevõte pakub tugevat dividenditootlust. Foto: Ignitis Group

Ignitis Group pakub investoritele unikaalset kombinatsiooni taastuvenergia kiirest kasvust ja stabiilsest taristuärist koos keskmisest parema dividendiga. Ignitisel on selge plaan, kuidas kasuta ära oma juhtpositsiooni Baltikumi turul, et viia ellu uusi projekte ja jätkata senist kasvulugu.