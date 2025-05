Tagasi ST 13.05.25, 16:06 Linus Medicali edulugu: kasutades Soomes sama tarkvara kui Eestis, on lihtsam kasvada Kui Eesti ettevõte soovib laieneda Soome turule, ootab teda ees hulk väljakutseid alates kahe riigi seadusandluse ja raamatupidamise erinevustest kuni spetsiifiliste teemadeni nagu riigihangete süsteem. Meditsiiniseadmete müüja Linus Medical leidis edukaks tegutsemiseks lahenduse: ettevõte kasutab koduturul ja Soomes majandustarkvara Directo , millele pakutaks e sealsel turul mugavalt ka eestikeels et kliendituge.

Foto: Egert Kamenik

„Tänu ühisele võimakale ning pidevalt arenevale tarkvarale on meil olnud võimalik hoida selgust ja kiirust äriprotsessides, olenemata riigipiirist või raamatupidaja asukohast,” nendib Linus Medicali omanik ja tegevjuht Lembit Allikmets. Täna tegutseb meditsiiniseadmete hulgi- ja jaemüügiettevõte nii Eestis, Lätis ja Leedus kui ka läbi tütarettevõtte veidi erineva tooteportfelliga Soomes.

„Töötasin aastatel 2016-2017 osaliselt Soomes, kus meditsiinivaldkonna äritegevus on valdavalt hankepõhine. Ehk kui tahta Soome turule laieneda, on seal tegutsemiseks eelistatud olukorras kohalik ettevõte. Meie soetasime Soome ettevõtte, mille juured ulatuvad aastasse 1956,” räägib Allikmets Soome laienemise taustast. „Ettevõtte ostust üksi on aga vähe – see peab edukalt töötama ning suutma laieneda. Selleks oli oluline leida hea majandustarkvara ning head nõuandjad. Hakkasime ka Soomes kasutama Directot, sest teame, et see võimaldab saada oma olukorrast igal ajahetkel kindla ja selge vaate. Tarkvara on võimekas, lihtne ning pakub just meie vajadustele vastavaid uuendusi ning täiendusi. Tänu Directole on vähenenud käsitöö, raamatupidamine on läbipaistvam ning suure eelmisena on tarkvarapakkuja alati valmis tegema meie jaoks erilahendusi ning liidestusi erinevate programmidega.”

Directo ga ristusid Linus Medical teed tegelikult juba mitukümmend aastat tagasi, mil kasutati veel majandustarkvara HansaRaama. „Peale Eestis Directo kasutusele võttu, läksime Directole üle ka Lätis ja Leedus. Soome ettevõtte ühildasime Directoga vahetult enne koroonaperioodi ning oleme väga rahul. Muude heade omaduste juures peame oluliseks kohalikus keeles klienditoe võimalikkust. Ent vaevalt oleksime nii edukad olnud, kui Directo inimene Peep Lõoke ei töötaks Soomes ning poleks meile head nõu andnud!” räägib Allikmets.

Nimelt oli ettevõttel alguses tarkvaravahetusega parajalt muresid, sest Soomes tegi neile raamatupidamist suur kohalik büroo, kes paraku ei suutnud Directo võimalustest aru saada ning iga nendega peetud telefonikõne kajastus ka kahjuks arvetel. „Peep andis meile mõned vihjed ning sõlmisime lepingu ühe rahvusvahelise bürooga. Nüüd toimib kõik laitmatult – ükski raamatupidaja ei ole öelnud, et Directo oleks keerukas või et mingeid andmeid ei saaks tarkvarast kätte. Sellest õppisime, et heast tarkvarast üksinda on vähe – tarvis on ka head klienditeenindust ja pädevat raamatupidajat. Directo võimaldab meil oma äriprotsesse kasutada ka Soomes nii, et me ei pea olema kinni kohaliku raamatupidamisbüroo rutiinides. Peep sai kohe meie muredest aru ja aitas meid kiirelt joonele.”

Allikmets nendib, et kuigi Directol on palju erinevaid võimalusi pakkuvaid mooduleid, kasutatakse seda Soomes ettevõtte väiksuse tõttu hetkel veel üsna limiteeritult. „Aga plaanime areneda ja uusi võimalusi ajapikku lisada,” kinnitab ta. „Directo pakub meile rätsepalahendust ning seni ei ole meile „ei” öeldud – kõik meie soovid on täidetud. Koostööpartner on paindlik ja koostööaldis ning seda kõikide riikide lõikes. Usun, et tegelikult on Directol olemas mitmeid selliseid teenuseid, mida me ei ole osanud küsidagi! Aga ka raamatupidajad võiksid osata küsida uusi lahendusi. Näiteks on väga mugav võimalus vaadata igal ajahetkel ettevõtete konsolideeritud tulemusi.”

Linus Medicali keskladu on Tallinnas ning Lätti-Leetu-Soome tehakse Eestist hulgimüüki. Kui kunagi toimusid laoliikumised pdf-vormingus ja e-kirjaga, siis nüüd käib kogu info, arved ja elektrooniline andmevahetus läbi Directo. „Meie lähme alati kaasa igasuguse innovaatilisuse ja automatiseerimisega, lihtsalt võimalusi on nii palju, et teinekord ei tule selle pealegi, mida kõike lihtsustada saab,” ütleb Allikmets. „Mulle meeldib, et tarkvara kasvab koos meiega – ei ole vahet, kas ettevõttel on vaja liigutada 1000 või 10 000 toodet, Directo taha asi ei jää. Hindame ka seda, et riigihangete lepingud saab mugavalt otse Directosse sisestada ning tarkvara on erinevates riikides ühtemoodi väljanägemisega ning kohalikus keeles. Nii on lihtsam võrreldavaid asju võrrelda.”

Allikmets lisab, et Directo eeliseks on, et programm on lihtsalt õpitav ka finantstaustata inimestele. „Ja minul juhina on Directo kui koostööpartneri puhul oluline, et meie igapäevatöö laabub ning inimesed saavad asjadest ühte moodi aru, on vajadusel vaid ühe telefonikõne kaugusel ning võtavad meie ettevõtte tegevust lihtsustavad arendused kahel käel vastu. Suureks plussiks on loomulikult asjaajamine emakeeles.”

Directo aitab kliente enama kui äritarkvaraga

„5-6 aastat tagasi saime päringu, kas Eestis, Lätis ja Leedus Directot kasutav ettevõte saaks selle hõlpsalt kasutusele võtta ka Soome äri puhul? Kui vastasime jaatavalt, nägime kliendi silmis rõõmu, et tõepoolest saab Soomes ajada oma asju eesti keeles,” meenutab Directo Soome esinduse juht Peep Lõoke. „Alustasime juurutamist ja muutsime tarkvara kliendi tegevusele vastavaks, aga mingil hetkel tekkis tõrge nende raamatupidamisbürooga, kellel puudus varasem kokkupuude Directoga. Saime ka siin abiks olla ja soovitada uut koostööpartnerit. Pärast büroo vahetamist on kliendi tegevusse Directo kasutamisega saabunud stabiilsus.”

Soomes on Directo sihtgrupp ettevõtted, mille käive on vähemalt miljon eurot aastas. Teenust pakutakse soome, eesti, inglise ja vene keeles. Lõoke nendib, et kui Eestis ollakse harjunud raamatupidamisteenust sisse ostma, siis Soomes on enamasti suurematel klientidel majas oma raamatupidaja. Erinevusi on loomulikult veel, eriti seoses seadusandluse ja maksundusega. „Kokkuvõttes on meie eesmärk aidata oma klientidel erinevatel turgudel edukalt tegutseda. Me ei ole ärikonsultatsioonifirma, ent omame teatud kogemusi ning jagame neid heal meelel oma klientidega. Ja eriti tore on, kui saame seda vaatamata tegevuskohale teha nende emakeeles. Kui meie klientidel läheb hästi, läheb ka meil hästi!”

Lõoke lisab, et edukas on see, kes oskab vaadata konservatiivsusest kaugemale ja julgeb astuda raamidest välja, näiteks avades filiaali mõnes uues lähiriigis. Directol on hea meel, kui saab Eesti ettevõtjaid sellel teel aidata. Directo Oy tegutseb Soomes alates aastast 2008 ning pakub teenust ka Rootsi turul – vastavalt vajadusele nii eesti, inglise, vene kui soome keeles.

2025. aastal juba 25. tegutsemisaastat tähistaval Directo äritarkvaral esindused ka Lätis, Leedus ning Poolas, kus pakutakse tuge ning klienditeenindust kohalike spetsialistide poolt kohalikes keeltes.