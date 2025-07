Tagasi ST 01.07.25, 12:52 Ettevõtte antud laenud võivad kätkeda ohtlikke maksuriske Maksunõustamise valdkonnas on väga oluliseks teemaks laenudega seotud maksuriskid, millele maksukonsultandid soovitavad üha enam tähelepanu pöörata. Numeri juhtiv maksukonsultant Peep Kalamäe selgitab, kuidas ettevõtte poolt osanikele, juhatuse liikmetele või teistele seotud isikutele antud laenud võivad ettevõttele kaasa tuua mitmeid maksutagajärgi, kui need ei vasta tavapärastele äritingimustele.

Numeri juhtiv maksukonsultant Peep Kalamäe sõnul on oluline, et ettevõtted dokumenteeriksid laenutehinguid korrektselt ning järgiksid turutingimusi – see aitab vältida vaidlusi maksuhalduriga ja võimalikku täiendavat maksukoormust.

Foto: Numeri

Eriti tähelepanelik tuleb olla siis, kui laenu saab kontserni emaettevõte või mõni teine kontserni kuuluv sõsarettevõte. „Teatud tingimustel võib sellist laenu maksustamisel käsitleda kui varjatud kasumieraldist, millelt Eesti ettevõte peab maksma 22/78 tulumaksu,” märgib Kalamäe. Tema sõnul mängivad maksuriskide maandamisel olulist rolli laenulepingu tingimuste tavapärasus, sealhulgas laenu tagasimaksegraafiku täitmine ja saaja võimekus laenu tagasi maksta.

Maksuriskid võivad suureneda näiteks siis, kui laenu tähtaega pikendatakse, laenusummat korduvalt suurendatakse või kui Eesti ettevõte ei maksa emaettevõtjale regulaarselt dividende.

Kui laenu saab füüsiline isik, olgu selleks osanik või mõni muu isik, kes ei ole kontserni ema- ega sõsarettevõte, võidakse antud laenu teatud juhul maksustamisel käsitleda ettevõtlusega mitteseotud vara soetamisena. „Ka sellisel juhul tekib ettevõttel tulumaksukohustus, kui laenutehing ei vasta turutingimustele või puudub tõenäosus, et ettevõte saab laenust turutingimustele vastavat intressitulu,” selgitab Kalamäe. Tähelepanelik tuleks olla seotud isikutele laenude andmisel – need võivad hõlmata ka isikuid, kellega ettevõttel on ühine majanduslik huvi.

Täiendav maksukohustus võib tekkida juhul, kui laenu saab füüsilisest isikust osanik, kes on samaaegselt ka ettevõtte juhatuse liige. Kui laenu intressimäär on madalam kas kahekordsest Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonide intressimäärast või turutingimustele vastavast tasemest (sõltuvalt sellest, kumb on madalam), tuleb arvestada erisoodustuse maksukohustusega.

„Alates 1. juulist 2025 langeb kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonide intressimäär 4,3%-le,” rõhutab Kalamäe. Kui laenule kohaldatav laenuintress on madalam, siis loetakse erisoodustuseks intresside vahe ning sellelt tuleb tasuda nii tulu- kui ka sotsiaalmaks. Lisaks ei saa unustada siirdehindade regulatsiooni, mis puudutab seotud isikute vahelisi laenutehinguid. Kalamäe sõnul tuleb ka siin lähtuda turuväärtusest.

Peep Kalamäe sõnul on oluline, et ettevõtted dokumenteeriksid laenutehinguid korrektselt ning järgiksid turutingimusi – see aitab vältida vaidlusi maksuhalduriga ja võimalikku täiendavat maksukoormust. Maksuriskide teadlik maandamine algab õigetest valikutest ja läbipaistvast tegutsemisest.

