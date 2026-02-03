Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,11%318,69
  • OMX Riga0,26%883,49
  • OMX Tallinn0,07%2 126,45
  • OMX Vilnius0,52%1 459,59
  • S&P 500−0,05%7 361,46
  • DOW 30−0,02%49 901,7
  • Nasdaq 0,12%25 868,69
  • FTSE 100−1,09%10 325,03
  • Nikkei 2255,58%62 833,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,82
  • OMX Baltic0,11%318,69
  • OMX Riga0,26%883,49
  • OMX Tallinn0,07%2 126,45
  • OMX Vilnius0,52%1 459,59
  • S&P 500−0,05%7 361,46
  • DOW 30−0,02%49 901,7
  • Nasdaq 0,12%25 868,69
  • FTSE 100−1,09%10 325,03
  • Nikkei 2255,58%62 833,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,82
  • ST

„Veel üks aasta” võib olla saatuslik: kuidas ettevõtte müük muutub sundotsuseks

2025. aastal oli ligikaudu 40% ettevõtte müümisega seotud päringutest, millega me InCorplys kokku puutusime, seotud olukordadega, kus müük oli muutunud rohkem või vähem sundotsuseks. Paljud neist ettevõtetest ei olnud selleks hetkeks enam reaalselt müüdavad. Enamasti ei olnud küsimus hinnas ega ajastuses, vaid selles, kas tehing on üldse võimalik.
Rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liikme InCorply asutaja ja konsultant Mati Maasik.
  • Rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liikme InCorply asutaja ja konsultant Mati Maasik.
  • Foto: InCorply
Selline olukord ei teki üleöö. See kujuneb aastatega – vaikselt ja märkamatult, sageli koos veendumusega, et „praegu ei ole veel õige aeg”. Probleem ei ole selles, et ettevõtte müügiga oodatakse, vaid selles, et oodatakse liiga kaua, kirjeldab InCorply asutaja ja tehingunõustaja Mati Maasik.
Tema sõnul usuvad paljud ettevõtjad, et ettevõtte müük on otsus, mida saab teha endale sobival hetkel. Praktika näitab aga vastupidist. Väga sageli ei müüda ettevõtet siis, kui omanik leiab, et aeg on küps, vaid alles siis, kui muud valikud on otsa saanud. Sellisel hetkel ei ole müük enam strateegiline otsus, vaid reaktsioon olukorrale.
Ettevõtte müüki püütakse sageli ajastada – oodatakse paremat turgu, tugevamaid tulemusi või „veel ühte head aastat”. Maasiku hinnangul on see loogika sarnane finantsturgudega, kus täpset tippu tabada õnnestub harva ka kogenud osalistel.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Napilt õigel ajal tehtud otsus

Tehingunõustajate praktikas leidub siiski ka vastupidiseid näiteid. Maasik toob esile juhtumi, kus InCorply poole pöördusid pika ajalooga ettevõtte omanikud. Ettevõttel oli stabiilne müügitulu, sektori keskmine kasumlikkus ja kindel positsioon turul. Mõlemad omanikud olid aktiivselt ettevõtte juhtimises tegevad – pensioniealised, vitaalsed ja edasipüüdlikud.
Samas tunnistasid nad, et ettevõtte arendamisega tehakse juba mõnda aega pigem miinimumi ning vanus „annab ka vahel tunda”. Müügimõte ei tekkinud kriisist, vaid arusaamast, et kuigi praegu veel jaksatakse, ei ole see seisund püsiv. Kuna müügiprotsess võtab niikuinii aega, otsustati hinnata, kas ja millise hinnaga turul huvi võiks tekkida.
Ettevõte ei olnud enam kasvufaasis, kuid oli heas toonuses ning selgelt arusaadav sihtmärk oma valdkonna tugevamale turuosalisele. Aasta kestnud protsessi tulemusel ettevõte müüdi. Tagantjärele vaadates oli otsus tehtud napilt õigel ajal.
Probleem ei ole selles, et ettevõtte müügiga oodatakse. Probleem on selles, et oodatakse liiga kaua.
Mati Maasik, InCorply asutaja ja konsultant

Muster, mida näeme üha sagedamini

Maasiku sõnul näitab seitsme tegutsemisaasta kogemus selget mustrit: ettevõtteid ei sunni müüma kehvad majandustulemused. Vastupidi – paljud sundotsusena tehtud müügid toimuvad ettevõtetes, mis on kasumlikud ja näiliselt stabiilsed.
Otsus muutub sundotsuseks hetkel, mil ettevõtte seis on küll hea, kuid omaniku võimekus ettevõtet edasi arendada ning otsustada müügi ajastuse, ostja ja tingimuste üle hakkab kiiresti kahanema.
Paljudes ettevõtetes on omanik aastaid kandnud peamist otsustus- ja vastutusrolli. Ta teab kõike, otsustab palju ja vastutab kõige eest. Mingil hetkel aga väsimus kuhjub. Energia ei ole enam endine, riskitaluvus langeb ja igapäevane juhtimine muutub koormaks.
Samas tundub ettevõte „liiga hea”, et müüa, ning otsust lükatakse edasi. Just selles faasis hakkab Maasiku hinnangul kontroll tasapisi kaduma.
Tehingunõustajate praktikas nähakse korduvalt, et müük hakkab muutuma sundotsuseks mitme asjaolu koosmõjul:

Hetkel kuum

  • 06.05.26, 14:00
Ikea sulgeb esimest korda 40 aasta jooksul kaupluse
  • 05.05.26, 15:44
Ameerika auto ostjad saavad automaksu pärast kaela ootamatud lisakulud
  • 04.05.26, 06:00
Sadade miljonite eest krüptoraha ja kortereid kinni. Krüptomiljonärid ragistavad kohtus
  • ST
  • 24.04.26, 15:13
Ülemiste City arendab andmepõhist linnakut, et vähendada autostumist

Artikkel jätkub pärast reklaami

Vanus ja energia. Oluline ei ole number passis, vaid tegelik võimekus ettevõtet vedada. Kui omanik ütleb endale „veel paar aastat”, kuid uusi samme ei järgne, ei kasva enam ettevõtte väärtus, vaid suureneb risk, et müük tuleb teha halvematel tingimustel.
Tervis ja vastupidavus. Läbipõlemine ei tule hoiatussildiga. Sageli märgatakse seda alles siis, kui otsustusvõime ja tähelepanu on juba langenud. Sellises seisus tehtud müük on harva ideaalne.
Võtmeisikute risk. Kui ettevõte sõltub liigselt omanikust või mõnest üksikust inimesest, piisab ühest muutusest – lahkumisest, haigestumisest või motivatsioonilangusest –, et müügipositsioon järsult halveneks.
Välised piirangud. Finantseerimistingimuste muutumine, investeerimisvajadus, regulatsioonid või konkurentsisurve võivad tuua hetke, kus ettevõtet tuleb müüa kiiremini, kui omanik oleks soovinud. Siis ei räägita enam „millal”, vaid „kas üldse”.
Sageli loodetakse, et probleemi lahendab juhtimise üleandmine. Maasiku sõnul ei ole see aga variant omaniku jaoks, kes soovib tegelikult lõpetada. Omanik mõtleb jätkuvalt kaasa, muretseb, sekkub ja kontrollib ning vastutus jääb alles ka siis, kui roll on muutunud.
Kui ettevõte on omaniku jaoks isiklikult oluline – ja enamasti ta on –, ei kao vaimne koormus koos ametinimetuse muutusega. Kui tegelik soov on pingest ja vastutusest eemalduda, ei pruugi juhtimise üleandmine ega müügiga ootamine seda eesmärki täita.
Sundotsuse puhul ei vali müüja enam ajastust, ostjat ega tehingu struktuuri. Need valikud tehakse tema eest. Läbirääkimisruum on väiksem, riskid jäävad rohkem müüja kanda ja tulemus on harva parim võimalik. Maasiku sõnul ütlevad omanikud sellisel juhul sageli tagantjärele: „Oleks pidanud varem mõtlema.”

Mida sellest järeldada?

Ettevõtte müük ei pea olema sundotsus. Maasiku hinnangul eeldab see aga, et müügile hakatakse mõtlema enne, kui väsimus, tervis või välised asjaolud otsustama hakkavad. See ei tähenda, et ettevõte tuleb kohe müüki panna, vaid et tuleb ausalt hinnata, kas kontroll on endiselt omaniku käes või libiseb see tasapisi ära.
Tehingunõustajate roll on sageli aidata omanikel sellest piirist aru saada – kas tegemist on teadliku otsusega või ollakse juba teel sundotsuse poole. Kogenud kõrvalvaade aitab hinnata, milline edasine tegevus on konkreetses olukorras kõige mõistlikum.
Kui kaalud ettevõtte müümist ja soovid professionaalset nõu, võta ühendust InCorply konsultantidega aadressil [email protected] või täites päringuvormi SIIN!
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Läti kinnisvarahinnad on viimase aasta jooksul tõusnud ligikaudu 9% ning 2026. aasta prognoosid viitavad jätkuvale kasvule 4–7%.
  • ST
  • 29.04.26, 14:16
Miks vaatavad Eesti ja Leedu investorid Läti kinnisvaraturu poole?

Hetkel kuum

Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Börsiuudised
  • 06.05.26, 10:35
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
Otepää perefirma müügiplatsilt on aasate jooksul teele läinud tuhandeid sõidukeid Euroopase, Aasiasse, Lähis-Itta ja teistele rahvusvahelisele turgudele. Foto on illustratiivne.
Majandustulemused
  • 06.05.26, 15:35
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Poolteist aastat Eesti Energia kontsernis töötanud Juhan Aguraiuja usub, et on olnud õigel ajal õiges kohas. “Saan väljakutsuval muudatuste ajal siia kenasti oma panuse ära antud.”
Uudised
  • 06.05.26, 10:09
Enefiti uue äri juht lahkub juba ametist
Lisatud Aguraiuja kommentaar kl 13.55
Narva Metalli peamine koostööpartner oli Soome angaaride tootja Trutec Oy, koostöö lõppemine pani metalliärile põntsu.
Uudised
  • 06.05.26, 18:22
Võlgades metallifirma variseb pankrotti. “Maksejõuetus on püsiv”
“Põhimõtteliselt on see kohtuotsuse tulemus, millega minult üle jõu käiv summa välja mõisteti,” selgitas Kaido Tamberg, miks ta isiklikku pankrotti on liikumas.
Uudised
  • 06.05.26, 06:00
Korruptsioonis süüdi mõistetud endine vallavanem tüürib pankrotti
Rave Mööbel sai uued omanikud kolm aastat tagasi.
Uudised
  • 06.05.26, 08:14
Mööblitootja plaan kahjumist välja rabeleda jooksis liiva
Norras müük kahanes, Soomes kasvas
Kõige suurema koguse aktsiaid on aprilli lõpus märkinud ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.
Börsiuudised
  • 06.05.26, 13:01
LHV tippjuhid ostavad turuhinnaga müüdud aktsiad poole soodsamalt tagasi
Mõigu tehnopargis asuvale ärihoonele annab lisaväärtust hoone juurde kuuluv umbes 2000 m² kõvakattega väliplats, mis lahendab ühe peamise ärikinnisvara kitsaskoha – parkimise ja väliladustamise.
  • ST
Sisuturundus
  • 24.04.26, 10:40
Haruldane võimalus Mõigu tehnopargis: üürile antakse mitmeotstarbeline ärihoone
Konkurentsiamet tegi eelmise aasta veebruaris Rickman Trade’i kontoris uurimistoiminguid, nüüd on Läti järelevalve teinud kohvimasina edasimüüjale trahvi.
Eesti kohvimasinate müüja sai kartellileppe eest veerand miljonit trahvi
Ettevõte pääses Eestis uurimisest
Möödunud nädalal Eesti Olümpiakomitee (EOK) kohalt tagandatud Kersti Kaljulaid oli 2016–2021 Eesti Vabariigi viies president.
Reformierakond upitab Kaljulaidi uuesti presidendiks. “Tal on korralikud šansid”
Nasdaqi liitindeks tõusis 0,2%.
USA börsid tõusid tööturu tugevuse ja Lähis-Ida pingete leevenemise toel
Konkurentsiamet tegi eelmise aasta veebruaris Rickman Trade’i kontoris uurimistoiminguid, nüüd on Läti järelevalve teinud kohvimasina edasimüüjale trahvi.
Eesti kohvimasinate müüja sai kartellileppe eest veerand miljonit trahvi
Ettevõte pääses Eestis uurimisest
Kaks Araabia Ühendemiraatide LNG-tankerit suutsid läbida suletud Hormuzi väina justkui märkamatult ning märgid näitavad, et järgmised laevad plaanivad sama. Pilt on illustratiivne.
Kaks LNG-tankerit lipsasid Hormuzi väinast läbi
Ärimees Parvel Pruunsild süüdistab Teliat oma side- ja asukohaandmete ebaseaduslikus kogumises.
Pruunsilla vaidlus sunnib uurima kapo otseteed Telia klientide andmeteni
“Mina paanikasse küll ei satu,” ütles 0,18protsendise osalusega Merko Ehituse pikaajaline aktsionär Endel Palla.
Merko nõrk kvartal investoreid ei heiduta. Pikaaegne aktsionär: “Mina paanikasse küll ei satu”
Palantiri-vaimustus on lahtunud.
Kõik. Viskan Palantiri portfellist välja
Shanghai tehases valminud Teslad on valmis maanteele veerema.
Teslad kukuvad massiliselt Soome ülevaatusel läbi
Mõigu tehnopargis asuvale ärihoonele annab lisaväärtust hoone juurde kuuluv umbes 2000 m² kõvakattega väliplats, mis lahendab ühe peamise ärikinnisvara kitsaskoha – parkimise ja väliladustamise.
  • ST
Haruldane võimalus Mõigu tehnopargis: üürile antakse mitmeotstarbeline ärihoone
“Üks maailma tuntuimaid ja edukaimaid pikaajalisi investoreid Warren Buffett on öelnud, et tagasiostu programmid on mõistlikud juhul, kui ettevõte ei oska oma rahaga muud teha ja aktsia kaupleb allpool oma sisemist väärtust,” märgib Coop Panga investeerimisteenuste äriliini juht Sander Pikkel.
Sander Pikkel: aktsiate tagasiostud tähendavad investorile võitu, aga mitte iga hinnaga
Prognoosid Euroopa ettevõtete kasumite kasvuks on kõrged ja neid tõstetakse pidevalt.
Euroopa börsiettevõtete tugevad kasvuootused peidavad keerulist tulevikku
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
Aastaga 4000protsendilist tõusu näidanud SanDisk haaras taas mu tähelepanu kui üks võimalik koht, kuhu investeerida kontol seisev 50 000 euro suurune vabaraha.
Mälukiibisektor luubi all: kas SanDisk väärib minu 50 000 eurot?
Vaatamata kasumi vähenemisele laekus Eften United Property Fundile aasta alguses alusfondidest teenitud rekordiline omanikutulu.
Kinnisvarafondi Eften United Property Fund tulu kahanes järsult
Kooslus kriisides vaevlevast NATOst, lühiajalise vaatega USA presidendist ja sõjaks valmis Venemaast on oluline just Euroopa kaitse kontekstis.
Geopoliitika ekspert: Putin otsib intensiivselt ajaakent, millal Euroopat rünnata
“Põhimõtteliselt on see kohtuotsuse tulemus, millega minult üle jõu käiv summa välja mõisteti,” selgitas Kaido Tamberg, miks ta isiklikku pankrotti on liikumas.
Korruptsioonis süüdi mõistetud endine vallavanem tüürib pankrotti
Saneerimise selja taha jätnud sokifirma teatas töötukassat kuni poolte töökohtade koondamisest, Suva omaniku hinnangul jääb lõplik arv esialgu arvatust väiksemaks.
Pooled töötajad koondav Suva kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. “Firma jääb ellu”
Poliitilise kommunikatsiooni eksperdi Annika Arrase sõnul mõjuvad Euroopa Liidu plakatid väga brüssellikult ning kujutatud inimesed ei tundu eestlastena.
Brüsseli plakatikampaania külvab segadust. “Miks selle peale just nüüd raha kulutatakse?”
Kunagised äripartnerid Anton Altement (vasakul), Ivan Turõgin (keskel) ja Sergei Potapenko poseerisid 2018. aastal Äripäevale, kui lõid üheskoos krüptopanka Polybius. Nüüd on Altement endiste äripartneritega raksus ning selles samas ettevõttes käib tüli, mis viis Turõgini ja Potapenko teise ettevõtte pankroti nõudmiseni.
Sadade miljonite eest krüptoraha ja kortereid kinni. Krüptomiljonärid ragistavad kohtus
Erakokk Jaanus Puhk elu on vastakas: argipäevadel koordineerib ta tuhandete sõdurite toitu, nädalavahetusel korraldab eksklusiivselt väikestele seltskondadele privaatset toiduelamust.
Eestlaste uus luksus: erakokkade äri kogub tuure. "Kahe tunniga 1000 burgerit”
Intervjuu kolme personaalkokaga
Vjatšeslav Leedot teati kümmekond aastat tagasi praamikuningana. Kroon kukkus, kui tal riigiga suusad risti läksid.
Seitse aastat vaidlust kukkus kokku. Peagi selgub, kas Leedo läheb trellide taha
See, et Enn Pant viibib Tallink Grupi kontoris Tallinnas kuu jooksul vaid 1-2 nädalat, ei sega teda suuromaniku ja Tallinki nõukogu esimehena Tallinki strateegiliste küsimustega kursis olemast.
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu

Podcastid

Ettevõtjad on nõrkade kestlike näitajate tõttu kaotanud poolemiljonilisi hankeid
Kestlikul kursil
Ettevõtjad on nõrkade kestlike näitajate tõttu kaotanud poolemiljonilisi hankeid
00:00
Mihkel Nestor: ajaloolisest naftakriisist on asi kaugel, aga Soomes on seis tõesti nukker
Hommikuprogramm
Mihkel Nestor: ajaloolisest naftakriisist on asi kaugel, aga Soomes on seis tõesti nukker
00:00
Eduka Eesti võitja: suure mõjuga ettevõtete kaitseliitu oleks lihtne käivitada
Hommikuprogramm
Eduka Eesti võitja: suure mõjuga ettevõtete kaitseliitu oleks lihtne käivitada
Parima juhi konkursi finalist Tarmo Hõbe: otsustamisel määrab kiirus
  • PRO
Juhi jutud
Parima juhi konkursi finalist Tarmo Hõbe: otsustamisel määrab kiirus
Advokaadid muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks
Triniti eetris
Advokaadid muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks
Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud
Hommikuprogramm
Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud
07.05.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi
22.05.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 06.05.26, 14:00
Ikea sulgeb esimest korda 40 aasta jooksul kaupluse
2
Majandustulemused
  • 06.05.26, 15:35
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
3
Uudised
  • 06.05.26, 18:22
Võlgades metallifirma variseb pankrotti. “Maksejõuetus on püsiv”
4
Uudised
  • 05.05.26, 15:44
Ameerika auto ostjad saavad automaksu pärast kaela ootamatud lisakulud
5
Uudised
  • 06.05.26, 10:09
Enefiti uue äri juht lahkub juba ametist
Lisatud Aguraiuja kommentaar kl 13.55
6
Uudised
  • 06.05.26, 06:00
Korruptsioonis süüdi mõistetud endine vallavanem tüürib pankrotti

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 07.05.26, 16:59
USA börsid tõusid tööturu tugevuse ja Lähis-Ida pingete leevenemise toel
Uudised
  • 07.05.26, 16:46
Raadiokava: jutte presidendivalimistest
Saated
  • 07.05.26, 16:00
Raske aeg meelitab riigihangetesse rohkem pakkujaid, aga ka venitajaid
Uudised
  • 07.05.26, 16:00
Pruunsilla vaidlus sunnib uurima kapo otseteed Telia klientide andmeteni
Saated
  • 07.05.26, 15:48
Ettevõtjad kaotavad nõrkade kestlike näitajate tõttu poolemiljonilisi hankeid
Uudised
  • 07.05.26, 15:34
Kaks LNG-tankerit lipsasid Hormuzi väinast läbi
Uudised
  • 07.05.26, 15:14
Mülleri üleskutse teenis ära ettevaatliku heakskiidu
“Valitsus peab tunnistama läbikukkumist”
Börsiuudised
  • 07.05.26, 15:12
Merko nõrk kvartal investoreid ei heiduta. Pikaaegne aktsionär: “Mina paanikasse küll ei satu”
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026