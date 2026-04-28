Kuidas ettevõtted hoiavad autopargi hooldusel aega ja raha kokku? Ettevõtete jaoks tähendab iga seisma jäänud sõiduk kaotatud aega, katkiseid graafikuid ja lisakulu. Kui ettevõtte autopark koosneb mitmest sõidukist, võib isegi tavapärane hooldus või hooajaline rehvivahetus muutuda logistiliseks väljakutseks. Just siin tuleb mängu uus lähenemine – mobiilne autoteenus, mis liigub ettevõtte juurde kohale.

Foto: Rehvitakso

Rehvitakso on arendanud teenuse, mille fookuses on just ettevõtted ja nende autopargid. Eesmärk on lihtne: hoida kokku ettevõtte tööaega, vähendada sõidukite seisakuid ning pakkuda konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetset teenust.

Autopargi hooldus ilma tööpäeva katkestamata

Paljude ettevõtete puhul tähendab sõiduki viimine töökotta töötaja ajakulu, lisalogistikat ja töökorralduse ümber tegemist. Mobiilne teenindusbuss lahendab selle mure.

Teenindus saab toimuda ettevõtte parklas, lao või tootmishoone territooriumil, kontori ees, objektidel või mitme sõiduki puhul järjestikuse graafiku alusel. See tähendab, et töötaja ei pea kulutama aega töökoja külastusele ning sõiduk saab kiiremini tagasi töösse.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Rohkem kui lihtsalt rehvivahetus

Kuigi paljud tunnevad mobiilset teenust eelkõige rehvide hooajalise vahetuse kaudu, on teenuste valik märksa laiem.

Mobiilselt teostatavad teenused ettevõtetele:

● rehvide hoiustamine;

● autoakude vahetus koos programmeerimisega;

● rehvirõhuandurite (TPMS) vahetus koos programmeerimisega;

● sõidukite konditsioneeri täitmine erinevate külmainetega;

● lihtsamad hooldus- ja kontrolltööd.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Paljudel uuematel autodel vajavad aku või anduri vahetused ka elektroonilist seadistamist. See tähendab, et pelgalt osa vahetamisest ei piisa. Õiged seadmed ja kogemus on siin määrava tähtsusega.

Elektriautode, sealhulgas Tesla sõidukite rehvivahetuses on Rehvitakso spetsialiseerunud partner – olemas on õiged tõstepunktide adapterid, madalaprofiilrehvide töövahendid, kaasaegsed tasakaalustusseadmed ning teadmised EV-autode eripärade turvaliseks teenindamiseks.

Autoaku vahetus ettevõtte juures kohapeal

Kui ettevõtte auto ei käivitu või aku eluiga on lõppenud, tähendab see sageli kiiret probleemi. Mobiilne teenindusbuss saab tulla kohale, vahetada aku ning vajadusel selle ka sõiduki süsteemis registreerida.

See on eriti oluline uuemate autode puhul, kus aku vahetus mõjutab laadimissüsteemi, energiamajandust ja erinevaid juhtmooduleid.

Rehvirõhuandurid – väike detail, suur mõju

TPMS ehk rehvirõhuandurid on paljudel sõidukitel kohustuslikud ning vigased andurid võivad tekitada armatuuris hoiatusi või mõjutada süsteemi tööd.

Rehvitakso pakub andurite vahetust, uute andurite programmeerimist ja süsteemi seadistamist. See on ettevõtetele oluline eriti siis, kui autopargis kasutatakse mitut rehvikomplekti.

Konditsioneeri täitmine nii vana kui uue gaasiga

Suvine tööpäev ilma toimiva kliimata ei ole mugav ei juhile ega töötajale. Lisaks võib töötav kliimasüsteem olla vajalik ka kaubiku või teenindusauto igapäevases kasutuses.

Rehvitakso võimaldab autokliima täitmist R134a gaasiga, autokliima täitmist R1234yf gaasiga, süsteemi kontrolli, lekkekahtluse esmadiagnostikat. See lubab hooldada nii vanemaid kui ka uuemaid sõidukeid ühe partneri juures.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Rehvide hoiustamine säästab ruumi ja aega

Ettevõtted ei pea hoidma rehve laonurgas ega korraldama eraldi transporti. Hooajalised rehvid saab anda teenindajale teendindusbussi üle kohe vahetuse käigus, mis viiakse lattu hoiustamisse kliendi eest.

Teenuse eelised:

● rehvide transport;

● hoiustamine;

● märgistamine;

● järgmise hooaja vahetuseks valmis lahendus.

Miks valivad ettevõtted mobiilse lahenduse?

Peamiselt on sellel praktilised põhjused. Mobiilne lahendus võimaldab aega kokku hoida, sest töötajad ei sõida töökotta, tänu millele tekib ka vähem seisakuid ja autod püsivad pidevalt töös.

Ühtlasi tagab mobiilne teenus, et mitu autot saab planeerida järjest ühe külastusega. Mobiilse teenuse hind on sageli soodsam kui turu keskmine, kuid seadmed ja kogemus professionaalsed ning kvaliteetsed.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Sobib erinevatele ettevõtetele

Mobiilset teenust kasutavad näiteks kuller- ja transpordiettevõtted, ehitusfirmad, müügiesindustega ettevõtted, teenindusettevõtted, rendiautode haldajad. Samuti väiksemad ettevõtted 2–10 autoga ning suuremad autopargid 100 - .. autoga.

Autoteenused liiguvad kliendi juurde

Kui varem pidi ettevõte minema teenuse juurde, siis nüüd liigub teenus ettevõtte juurde. See on praktiline samm tõhusama töökorralduse suunas.

Rehvitakso eesmärk on muuta autopargi hooldus ettevõtetele võimalikult lihtsaks, kiireks ja kuluefektiivseks.

Teenindame nii Tallinna kui ka lähiümbruse kliente. Toome rehve , andureid ja akusid ka ise maale, mis võimaldab pakkuda neid klientidele soodsate hindadega ning kiire tarnega.

Mobiilse teenindusbussi statsionaarne töökoda asub Kadaka tee 185, Tallinnas.