Haruldane võimalus Mõigu tehnopargis: üürile antakse mitmeotstarbeline ärihoone
Tallinna külje all, kiiresti arenevas Mõigu tehnopargis on üürile anda terviklik ärihoone koos suure kõvakattega väliplatsiga, mis võimaldab koondada ettevõtte kõik põhifunktsioonid ühte asukohta. Kontorit, ladu ja tööruume koondav kahekordne hoone sobib ettevõttele, kes hindab efektiivsust, ruumikust ja paindlikkust.
Mõigu tehnopargis asuvale ärihoonele annab lisaväärtust hoone juurde kuuluv umbes 2000 m² kõvakattega väliplats, mis lahendab ühe peamise ärikinnisvara kitsaskoha – parkimise ja väliladustamise.
Foto: Kaskaad OÜ
2014. aastal valminud ja hiljem laiendatud ärihoone pakub kokku ligi 2000 m² multifunktsionaalset pinda. See tähendab, et ühe katuse alla mahuvad nii büroo, ladu, töökoda kui ka teenindus- või tootmisruumid. Hoone aadress on Helgi tee 13 ja kõrval paiknev kõvakattega plats asub aadressil Sära tee 14.
Hoone esimene korrus on selgelt suunatud praktilisele tööle: 7-meetrise kõrgusega ja ligi 1000-ruutmeetrine pind, kuhu kuuluvad töökoda koos tehnilise valmidusega (sh suruõhk, ventilatsioon, värvikamber, keevitusruum), vastuvõtuala, näidistesaal ning riietus- ja pesemisvõimalustega olmeruumid. Selline lahendus sobib ideaalselt ettevõttele, kus lisaks kontoritööle toimub kaupade komplekteerimine, hooldus või kerge tootmine.
Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Teisel korrusel asub kabinetipõhine, 240 m² kontoriplokk, mis on hetkel jagatud 11 kabinetiks ja eraldi nõupidamisruumiks, luues praktilise töökeskkonna juhtkonnale ja tugitiimidele. Kahe korruse vahel liikumiseks on lisaks trepile lift, mis on madalamate ärihoonete puhul haruldane mugavus. Üürniku kasutada on kergkauba ladustamiseks ka teisel korrusel katus/lagi suurusega 220 m² ja riiulisüsteemile toetuv platvorm suurusega 170 m².
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Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Objekti eeliseks on logistiline paindlikkus: hoonesse pääseb ligi kahest küljest ning olemas on nii maatasapinnalt laadimise võimalus kui ka laadimissild. Lisaväärtust annab hoone juurde kuuluv umbes 2000 m² kõvakattega väliplats, mis lahendab ühe peamise ärikinnisvara kitsaskoha – parkimise ja väliladustamise. Kokku on võimalik territooriumil majutada kuni 40–50 sõidukit või kasutada ala kaupade hoiustamiseks. Hooneesisel alal on eraldi aiaga piiratud parkla, mis lisab turvalisust.
Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Foto: Kaskaad OÜ
Hoone on hästi hooldatud ning kogu tehniline dokumentatsioon on korras. Kasutusmugavust toetavad jahutussüsteem, tolmuvabad betoonpõrandad, loomulik valgus laoruumis ning ökonoomsed küttelahendused. Elektrivõimsus (80A) katab enamiku keskmise suurusega ettevõtete vajadused. Lisaks on hoone fassaadile võimalik paigaldada ettevõtte reklaam, mis annab nähtavuse ühes Tallinna lähimas ja aktiivsemas äripiirkonnas, Rae vallas.
Hoone on saadaval alates maikuust. Üüripindade hind algab 14 000 eurost kuus, koos väliplatsiga 15 750 eurot. Üürihinnale lisanduvad soodsad kõrvalkulud ja käibemaks. Pakkumine on vahendustasuta.
Terviklahendusi, kus üks ettevõte saab enda käsutusse nii kontori, lao, tootmisruumid kui ka suure väliala, tuleb turule harva. Seetõttu tasub huvilistel reageerida kiiresti – tegemist on võimalusega, mis võib oluliselt parandada teie ettevõtte igapäevast toimimist ja luua eeldused edasiseks kasvuks!