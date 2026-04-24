Haruldane võimalus Mõigu tehnopargis: üürile antakse mitmeotstarbeline ärihoone

Objekti eeliseks on logistiline paindlikkus: hoonesse pääseb ligi kahest küljest ning olemas on nii maatasapinnalt laadimise võimalus kui ka laadimissild. Lisaväärtust annab hoone juurde kuuluv umbes 2000 m² kõvakattega väliplats, mis lahendab ühe peamise ärikinnisvara kitsaskoha – parkimise ja väliladustamise. Kokku on võimalik territooriumil majutada kuni 40–50 sõidukit või kasutada ala kaupade hoiustamiseks. Hooneesisel alal on eraldi aiaga piiratud parkla, mis lisab turvalisust.

Hoone on hästi hooldatud ning kogu tehniline dokumentatsioon on korras. Kasutusmugavust toetavad jahutussüsteem, tolmuvabad betoonpõrandad, loomulik valgus laoruumis ning ökonoomsed küttelahendused. Elektrivõimsus (80A) katab enamiku keskmise suurusega ettevõtete vajadused. Lisaks on hoone fassaadile võimalik paigaldada ettevõtte reklaam, mis annab nähtavuse ühes Tallinna lähimas ja aktiivsemas äripiirkonnas, Rae vallas.

Hoone on saadaval alates maikuust. Üüripindade hind algab 14 000 eurost kuus, koos väliplatsiga 15 750 eurot. Üürihinnale lisanduvad soodsad kõrvalkulud ja käibemaks. Pakkumine on vahendustasuta.

Terviklahendusi, kus üks ettevõte saab enda käsutusse nii kontori, lao, tootmisruumid kui ka suure väliala, tuleb turule harva. Seetõttu tasub huvilistel reageerida kiiresti – tegemist on võimalusega, mis võib oluliselt parandada teie ettevõtte igapäevast toimimist ja luua eeldused edasiseks kasvuks!

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Mõigu tehnopargi ärihoone linnulennult