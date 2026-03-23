Forus Takso tegevjuht: äriklient vajab lisaks äpile ka personaalset teenindust

Ärikliendile on saadaval mitmesugused makselahendused: ühekordsed maksekaardid suure töötajaskonnaga organisatsioonidele, kuupõhised kaardid regulaarseks kasutamiseks ning hübriidlepingud, mis ühendavad äpitellimuse ja klassikalise taksoteenuse. „Meil on kliente, kes ei taha äpiga üldse kokku puutuda, ja kliente, kes kasutavad ainult äppi. Mõlemale leiame sobiva lahenduse – sama lepingu raames,” ütles Isop.

Dispetšer tagab, et takso on kohal

Forus Takso dispetšerid töötavad ööpäevaringselt numbril 1200. Iga päev tehakse sellele numbrile helistades ligi tuhat taksotellimust. Dispetšerite töö ei piirdu kõnede vastuvõtmisega – nad jälgivad ka seda, et iga eeltellimuse puhul oleks õigel ajal õiges kohas sobiv auto olemas. Näiteks varahommikuti, mil korraga võib olla sadakond kindlaks kellaajaks tehtud tellimust, peab kogu süsteem laitmatult toimima.

Isopi sõnul on see eriti oluline lennujaamasõitude puhul, kus täpsus on määrava tähtsusega. „Meie auto ei jäta kunagi tulemata. See ei ole reklaamlause, vaid lubadus, mille taga on päris inimene teisel pool toru. Kui peaks juhtuma midagi ettenägematut, saab klient kohe uuesti helistada ja dispetšer lahendab olukorra,” ütles ta.

Iga reisija on oluline

Hea klienditeenindus ei lõpe ärikonto seadistamisega. Forus Takso jaoks lähtub kõik põhimõttest, et teenus peab kohanema inimesega, mitte inimene teenusega.

Näiteks usaldavad lapsevanemad Forus Takso hoolde oma lapsi peaaegu iga päev, et nad jõuaksid turvaliselt kooli ja trenni. Forus Takso autodes on lapse istmekõrgendus alati lisatasuta olemas. „Meie juhid on läbinud taustakontrolli, nad on usaldusväärsed ning suhtlevad eesti keeles. Kui sõidu ajal peaks tekkima ootamatu olukord või terviserike, on selge ja vahetu suhtlus kriitilise tähtsusega. Äpist pole siis abi. Vanem peab saama juhiga rääkida ja laps peab tundma end turvaliselt,” ütles Isop.

Forus Takso pakub Tallinnas ka sotsiaaltranspordi teenust ning peaaegu kõik juhid on saanud erivajadustega inimeste teenindamise koolituse. Autopargis on ratastoolisõbralikud sõidukid ning juhtkoerte ja lemmikloomadega reisimine on tavapärane, mitte erand – ning seda samuti lisatasuta.

Äpp lisab valikuvabadust

Kõik need võimalused on kättesaadavad ka Forus äpis. Klient saab juhti valida pildi ja keeleoskuse alusel. Tellida saab eri tüüpi sõidukeid – olgu selleks elektriauto, esindusauto, linnamaastur, mahtuniversaal suurema seltskonna jaoks või lemmiklooma transportimiseks sobiv sõiduk. Seejuures on kõik autod uued, turvalised ja keskkonnasäästlikud.

Lisaks on Forus äpis valik nimega Deal, mis võimaldab taksojuhile pakkuda sõidu eest sobivat hinda. See on eriti kasulik tipptundidel, mil nõudlus on suur ja hinnad muutlikud.

„Meie äpp areneb kogukonna tagasiside põhjal. See ei ole platvorm, kus tingimused lihtsalt ette antakse, vaid tööriist, mis annab kliendile rohkem valikuvabadust, mitte vähem,” ütles Isop. Mida mitmekesisemad on vajadused, seda olulisemaks muutub teenuse paindlikkus.