Forus Takso tegevjuht: äriklient vajab lisaks äpile ka personaalset teenindust
Forus Takso on Eesti vanim ja suurim taksoettevõte, mis pakub nii äpipõhist kui ka traditsioonilist taksoteenust. See tähendab, et ettevõtte äriklientidel on isiklik kliendihaldur ning kõigile soovijatele on ööpäev läbi kättesaadav telefonidispetšer – inimene, kes tagab, et takso jõuab õigeks ajaks õigesse kohta.
Äpp ei lahenda kõiki ärikliendi vajadusi. Vaja on ka inimest, kes oskab vajadusel aidata ja nõu anda.
Foto: Forus
„Meie tugevus on kvaliteetne klienditeenindus ja paindlikud lahendused, mida suurim äpitaksofirma Bolt ei suuda pakkuda,” ütleb Forus Takso tegevjuht Tiit Isop.
Ärikliendile personaalne lahendus
Ettevõtete transpordivajadused on erinevad ning sageli vajatakse ka ühe firma sees mitut eri tüüpi lahendust. Näiteks on vaja töötajad sõidutada koju pärast hilisõhtust vahetust või korraldada väliskülaliste transport lennujaama nii, et sõiduarve liigub otse raamatupidamisse. Samas on ka ettevõtte juhte, kes soovivad hommikul tellida takso ühe telefonikõnega ja olla kindel, et taksojuht seda tellimust äpis ei tühistaks.
Äpp ei lahenda kõiki neid vajadusi. Vaja on ka inimest, kes oskab vajadusel aidata ja nõu anda. „Forus Takso ärikliendihaldur ei ole lihtsalt lepingu allkirjastaja. Ta aitab kliendi vajadused läbi mõelda, konto struktuuri paika seada ning olukorra muutudes lahenduse ümber kujundada. Äpitakso iseteeninduskeskkond ei paku ettevõttele sellist kliendituge ega kiiret abi transpordimurede lahendamisel," ütles ta.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Ärikliendile on saadaval mitmesugused makselahendused: ühekordsed maksekaardid suure töötajaskonnaga organisatsioonidele, kuupõhised kaardid regulaarseks kasutamiseks ning hübriidlepingud, mis ühendavad äpitellimuse ja klassikalise taksoteenuse. „Meil on kliente, kes ei taha äpiga üldse kokku puutuda, ja kliente, kes kasutavad ainult äppi. Mõlemale leiame sobiva lahenduse – sama lepingu raames,” ütles Isop.
Dispetšer tagab, et takso on kohal
Forus Takso dispetšerid töötavad ööpäevaringselt numbril 1200. Iga päev tehakse sellele numbrile helistades ligi tuhat taksotellimust. Dispetšerite töö ei piirdu kõnede vastuvõtmisega – nad jälgivad ka seda, et iga eeltellimuse puhul oleks õigel ajal õiges kohas sobiv auto olemas. Näiteks varahommikuti, mil korraga võib olla sadakond kindlaks kellaajaks tehtud tellimust, peab kogu süsteem laitmatult toimima.
Forus Takso ärikliendihaldur ei ole lihtsalt lepingu allkirjastaja. Ta aitab kliendi vajadused läbi mõelda, konto struktuuri paika seada ning olukorra muutudes lahenduse ümber kujundada. Äpitakso iseteeninduskeskkond ei paku ettevõttele sellist kliendituge ega kiiret abi transpordimurede lahendamisel
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop
Isopi sõnul on see eriti oluline lennujaamasõitude puhul, kus täpsus on määrava tähtsusega. „Meie auto ei jäta kunagi tulemata. See ei ole reklaamlause, vaid lubadus, mille taga on päris inimene teisel pool toru. Kui peaks juhtuma midagi ettenägematut, saab klient kohe uuesti helistada ja dispetšer lahendab olukorra,” ütles ta.
Iga reisija on oluline
Hea klienditeenindus ei lõpe ärikonto seadistamisega. Forus Takso jaoks lähtub kõik põhimõttest, et teenus peab kohanema inimesega, mitte inimene teenusega.
Näiteks usaldavad lapsevanemad Forus Takso hoolde oma lapsi peaaegu iga päev, et nad jõuaksid turvaliselt kooli ja trenni. Forus Takso autodes on lapse istmekõrgendus alati lisatasuta olemas. „Meie juhid on läbinud taustakontrolli, nad on usaldusväärsed ning suhtlevad eesti keeles. Kui sõidu ajal peaks tekkima ootamatu olukord või terviserike, on selge ja vahetu suhtlus kriitilise tähtsusega. Äpist pole siis abi. Vanem peab saama juhiga rääkida ja laps peab tundma end turvaliselt,” ütles Isop.
Forus Takso pakub Tallinnas ka sotsiaaltranspordi teenust ning peaaegu kõik juhid on saanud erivajadustega inimeste teenindamise koolituse. Autopargis on ratastoolisõbralikud sõidukid ning juhtkoerte ja lemmikloomadega reisimine on tavapärane, mitte erand – ning seda samuti lisatasuta.
Äpp lisab valikuvabadust
Kõik need võimalused on kättesaadavad ka Forus äpis. Klient saab juhti valida pildi ja keeleoskuse alusel. Tellida saab eri tüüpi sõidukeid – olgu selleks elektriauto, esindusauto, linnamaastur, mahtuniversaal suurema seltskonna jaoks või lemmiklooma transportimiseks sobiv sõiduk. Seejuures on kõik autod uued, turvalised ja keskkonnasäästlikud.
Meie juhid on läbinud taustakontrolli, nad on usaldusväärsed ning suhtlevad eesti keeles. Kui sõidu ajal peaks tekkima ootamatu olukord või terviserike, on selge ja vahetu suhtlus kriitilise tähtsusega. Äpist pole siis abi. Vanem peab saama juhiga rääkida ja laps peab tundma end turvaliselt.
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop
Lisaks on Forus äpis valik nimega Deal, mis võimaldab taksojuhile pakkuda sõidu eest sobivat hinda. See on eriti kasulik tipptundidel, mil nõudlus on suur ja hinnad muutlikud.
„Meie äpp areneb kogukonna tagasiside põhjal. See ei ole platvorm, kus tingimused lihtsalt ette antakse, vaid tööriist, mis annab kliendile rohkem valikuvabadust, mitte vähem,” ütles Isop. Mida mitmekesisemad on vajadused, seda olulisemaks muutub teenuse paindlikkus.