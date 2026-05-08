08.05.26, 13:04 Nafta ja põud hoiavad viljaturgu pinges, hinnasuunad sõltuvad nüüd ilmast Lähis-Ida konflikt, kallinev nafta ja põuane ilm USAs hoiavad vilja- ja õlikultuuride turud pinge all. Scandagra Eesti ekspertide hinnangul sõltub järgmine suurem hinnaliikumine eelkõige lähinädalate ilmast ning sellest, kuidas käituvad turul fondid.

Scandagra Eesti teraviljaostujuht Urbo Vilibert ja Scandagra viljaäri juht Marge Pähkel selgitavad, milliseid muutuseid on oodata vilja- ja õlikultuuride turul.

Foto: Mikk Otsar

Nafta hinnatõus ja geopoliitiline ebakindlus mõjutavad otseselt ka viljaturgu. Scandagra viljaäri juhi Marge Pähkli sõnul on nafta hind kerkinud juba üle 110 dollari barrelist (5.mai seisuga) ning turul räägitakse isegi 130–150 dollarilisest hinnatasemest. „Mõned juba imestavad, miks see veel sealmaal ei ole,“ ütles Pähkel. Tema sõnul mõjutavad pinged ka dollarit, mis omakorda mõjutab Euroopa viljahindu. „Kui EUR/USD kurss peaks langema 1,14 peale, siis see toetab Euroopa nisu hinda,“ märkis ta.

Nisuturg ootab ilma ja USDA raportit

Nisuturul hoiab hindu surve all suur ja vana saagi varu. Füüsilise turu hinnad püsivad eksporditurgudel ligikaudu 238–248 dollari tasemel tonnist. Venemaa nisu hind on umbes 237 dollarit tonnist, Baltikumis ligikaudu kümme dollarit kõrgem.

Kuigi ladudes on vilja palju, prognoositakse uue hooaja kogusaaki siiski mullusest väiksemaks. Eksportivates riikides võib nisu toodang väheneda kokku ligikaudu 22 miljoni tonni võrra. Suurimad tagasilöögid võivad tulla Euroopast ja Austraaliast, kus saak võib väheneda koguni seitsme miljoni tonni võrra. Samal ajal prognoosib Venemaa ligi 90 miljoni tonnist nisusaaki.

Turud jälgivad tähelepanelikult ilmaolusid: Põhja-Euroopas, Rootsis, Lätis ja Poolas on põuane ning vihma on hädasti vaja. Saksamaa ja Prantsusmaa põldude olukorda hinnatakse praegu heaks. Kõige keerulisem on seis USAs, kus vaid 31% talinisu põldudest on heas või väga heas seisukorras. „Kansases ja Nebraskas on olukord ikkagi väga räbal,“ tõdes Pähkel.

Scandagra Eesti teraviljaostujuht Urbo Vilibert ütles, et turu järgmine oluline orientiir saab olema USDA järgmine raport 12.mail. „Saab olema huvitav näha, mida nad USA nisuprognoosist üldse arvavad,“ märkis ta. Pähkli sõnul liigub Detsembri nisu futuur praegu tehnilises koridoris 217–227 euro vahel tonnist. Vahepeal käis hind ligi 226 euro juures, kuid tuli seejärel tagasi alla. „Kohe näha, kas murdume allapoole või mitte,“ ütles ta. Tema sõnul jälgib turg praegu väga tähelepanelikult, kas hinnad põrkavad uuesti üles või jätkub langus.

Rapsi hinnatase paneb müüki kaaluma

Õlikultuuride turgu on vedanud üles kallinenud nafta. Sojaõli hinnad on ajalooliselt kõrgel tasemel ning kaasa on liikunud nii sojajahu kui ka raps. USA-s prognoositakse tänavu väiksemat maisi- ja suuremat sojakülvi, sest soja kasvatamine on tootjatele praegu kasumlikum. Samal ajal on fondid suurendanud panuseid hinnatõusule. Kuigi Brasiilia rekordiline soja saak peaks hindu pigem survestama, on turg seni liikunud vastupidises suunas.

Rapsihind on tõusnud üle 500 euro tonnist, mida pole pikalt nähtud. Viliberti sõnul fikseeriti Scandagra näidisportfellis 28. aprillil rapsi hind 493 euro tasemel tonnist. Hiljem tõusis hind üle 500 euro ning viimati fikseeriti veel 50 tonni rapsi 505 euro tasemel. „Keskmine müügi hind tõusis sellega 486 euroni tonnist,“ ütles ta. Nisul on portfelli keskmine hind 189 eurot ja odral 183 eurot tonnist. Vilibert tõdes, et selline hinnatase peaks panema tootjad vähemalt osa saagist ette müüma. „Need põllumehed, kes tänasel hetkel rapsi veel üldse lukku ei ole pannud, siis ma kindlasti soovitan selle peale mõelda,“ ütles ta.

Pähkli sõnul tuleb rapsiturul arvestada ka võimaliku järsu hinnalangusega. „Kui mingisugune murdepunkt tekib, siis fondid võivad oma positsioone kiiresti realiseerida, mis tähendab väga kiiret kukkumist – kiiresti üles, kiiresti alla,“ ütles ta.