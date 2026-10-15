Tagasi ST Rae Tehnopargis algas A-klassi tööstushoone kavandamine krundi asukoha analüüsist A-energiaklass ei tähenda üksnes väiksemat energiakulu, vaid komplektset lahenduste tervikut, mis algab krundi, hoone ja tootmise asukoha analüüsist ning ulatub rohelise päikeseenergia tootmiseni, logistika optimeerimiseni, haljastuse rajamiseni, pinnase taaskasutuse ja nutika hooneautomaatikani ning ümbruskonna majanduse ja sotsiaalse keskkonna integreerimiseni tööstushoonega.

Eduka äriplaani realiseerimisel on oluline kavandada tööstushoone ehitus A-klassi ehk liginullenergiahoonete nõuetele vastavalt ja hoida saavutatut kogu ehitise eluea jooksul. Sellele seab raamistiku ka hoonete energiatõhususe direktiiv

Ehitusala konsultandi ASi Amhold kaasabil valmis 2025. aastal tööstushoone Tallinna lähedal, Rae Tehnopargis Kütte tee 10. Rajatud sai AQ Trafotek ASi tööstushoone, millel brutopind 11 0975 m2 ja kubatuur 139 676 m3.

Tööstushoones arendatakse ja toodetakse elektrimootoreid, -generaatoreid ja trafosid ning teisi kõrgekvaliteetseid induktiivkomponente, millede ekspordimaht nõudlikele klientidele üle maailma on ca 90% kogutoodangust

Samas pole Kütte tee 10 näol tegu üksnes elektromehaanika seadmete arendus- ja tootmiskohaga. Hoone katusel paikneb 792 kW võimsusega päikeseenergia tootmisjaam aastase elektrienergia kavandatud toodanguga 640 710 kWh. Lisaks on parkimisalale rajatud elektriautode laadimistaristu.

Hoone kütteks kasutatakse tõhusat kaugkütet, mille puhul toodetakse soojust 100% puiduhakkest, st taastuvatest energiaallikatest.

Kõige selle tulemusel on hoone arvestuslik energiatõhususarv vaid 23 kWh köetava pinna ruutmeetri kohta aastas. Sellist tulemust ei anna üksnes tehniline lahendus, seade või süsteem, vaid rohelise energia ehk taastuvenergia, muu hulgas päikeseenergia kasutamise, hea soojusisolatsiooni, kvaliteetsete avatäidete, efektiivse kliimasüsteemi, täpse projekteerimise, asjatundliku ehitamise ning tellijapoolse professionaalse järelevalve ja juhtimise kombinatsioon.

Kaasaegse ja keskkonnasäästliku tööstushoone tagab professionaalne meeskond

Kütte tee 10 tööstushoone on juba teine Rae Tehnoparki rajatud tööstushoone sama projekteerimise ja tellijapoolse projektijuhtimise ning -järelevalve meeskonna poolt. Esimene A-klassi energiatõhususega komplekteerimis- ja logistikahoone, asukohaga Kütte tee 2/Kurekivi tee 9, valmis 2023. aastal.

Kaasaegse optimaalse ehk A-klassi ehk liginullenergia tööstushoone kavandamine, ehitamine ja hilisem ekspluatatsioon eeldab paljude erinevate erialade spetsialistide sünergilise tulemusega koostööd.

Keskne roll on projektijuhil, kes peab erineva kogemuse ja erialase taustaga spetsialistid, kelle seas on ka kohaliku omavalitsuse ja riigiametite esindajad, koondama ühise eesmärgi nimel sujuvale koostööle ja saavutama isegi huvide konflikti olukorras konsensusliku lahenduse.

Inseneri- ja arhitektiteenuseid pakkuv Amhold AS on näiteks kliimaseadmete arendamis- ja tootmisettevõttega Lindab AS koostööd teinud üle 25 aasta (loe ettevõtete koostööst rohkem siit ). Ühine ettevõtmine algab tellijaga erinevate ehitusetappide lähteülesannete koostamisest ning hõlmab projekteerimis- ja uurimistöid, ehitushanget, tellijapoolset projektijuhtimist ja ehitustööde järelevalvet. Sisuliselt võib koostöö kesta kuni ehitise või selle osa eluea lõpuni – lammutamise, utiliseerimise või uue rekonstrueerimiseni.

Kütte tee 10 tööstushoone ja Kütte tee 2/Kurekivi tee 9 komplekteerimis- ja logistikahoone arhitekt on Indrek Saarepera AB Visuaalist ning projekteerimistööde ja ehitustööde tellijapoolse juhtimise ja järelevalve projektijuht Urmas Lutz Project4U OÜst

Millest aga ühe liginullenergia ja A-klassi nõuetele vastava tööstushoone kavandamine tegelikult koosneb?

Kõik algab põhjalikult analüüsitud asukohast

Tootmishoone asukohta ei saa valida üksnes selle järgi, kus leidub sobiva suurusega vaba krunt. Tarnijate, klientide ja tööjõu paiknemisele lisanduvalt tuleb hinnata keskkonnamõjusid ning piirkonna majanduslikku, tehnoloogilist ja sotsiaalset arengut üldiselt.

2025. aastal Rae vallas Kütte tee 10 Rae Tehnopargis valminud A-klassi tootmishoone puhul analüüsiti keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikke mõjutegureid nii kohaliku kogukonna kui ka riigi tasandil.

Kütte tee 10 tööstushoone puhul tähendas keskkonnamõjude leevendamine tervet rida lahendusi, millest osa ei pruugi tehasehoonet vaadates esmapilgul üldse silma hakatagi.

Kolmest krundist sai üks terviklik kooslus

Üks eesmärk oli kasutada ära krundi suurust optimaalselt, säilitada olemasolev haljastus ja lisada uut kõrghaljastust.

Tootmishoone optimaalse suuruse kavandamiseks liideti kolm üksteise naabruses paiknevat krunti – Kütte tee 6, Kütte tee 8 ja Kütte tee 10 – ühtseks looduse ja tööstuse koostoimivaks alaks. Kütte tee 8 krundiala kavandati vastavalt detailplaneeringule täielikult kõrghaljastusega rohealaks.

Täiendav kõrghaljastus rajati Kütte tee 10 krundi piirialadele. Muu hulgas istutati sinna 48 harilikku pärna ja seitse hobukastanit.

Nii võib istutatud hobukastani- ja pärnapuude õitelt saada tulevikus ümbruskonna 12,6 ruutkilomeetri suurusel maa-alal aastas ligikaudu 700 kilogrammi mett – mesilaste, kimalaste, herilaste, liblikate, kahetiivaliste, mesinike, laste ja teiste meearmastajate rõõmuks. Pärnapuude eluiga arvestades võib selline mõju kesta võib-olla isegi kuni tuhat aastat. Kilogramm mett annab 3,85 kWh ehk 3150 … 3350 kcal energiat ja ökoloogilise seljakoti suurus on 5-15 kg loodusvarasid 1 kg mee kohta. Võrdluseks veiseliha ökoloogilise seljakoti suurus on 20 … 100 + tuhat kg loodusvarasid 1 kg liha kohta. Mesi on ümbruskonna elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse, tervise ja toidujulgeoleku indikaator.

2017 autokoormat kasvumulda suunati taaskasutusse

Teine põhimõte oli pinnastööde nullbilansi kavandamine ja kasvupinnase taaskasutamine.

Kruntidel Kütte tee 6 ja Kütte tee 10 paiknes kasvupinnas ligikaudu 0,4–0,6 meetri paksuse kihina. See koguti kokku, sõeluti, puhastati kividest ja juurikatest ning suunati taaskasutusse Rae valla territooriumil haljastuse rajamisel.

Hoone esimese korruse põranda tasapinna kõrgus valiti omakorda selliselt, et mineraalse pinnase juurdeveo ja eemaldamise maht oleks +/- 0,0 m³.

Krundi haljastuse rajamisest jäi üle 8069 m³ huumusrikast aiamulda. Veoautokoormatesse ümber arvutatuna tähendab see 2017 koormat pinnast, mis suunati naabruskonnas Rae valla territooriumil haljastuse rajamiseks.

Heitõhu ja vee soojusenergiast võetakse maksimum

A-klassi tööstushoone energialahendus ei piirdu vaid kohapeal toodetud päikeseenergiaga. Tööstushoone küttesüsteem, sooja vee valmistamine ja ventilatsioon kasutavad Põrguvälja Soojus OÜ tõhusa kaugkütte soojusenergiat, mille tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, näiteks võsa ja puidutööstuse jäätmetest saadavat keskkonnasõbralikku ning CO2-neutraalset hakkepuitu.

Tõhusa kaugkütte katlamaja hakkepuidukateldele on paigaldatud suitsugaaside filterpesurid, mis puhastavad suitsugaase. Ühtlasi kasutatakse ära suitsugaaside kuumuses sisalduv energia, mis võimaldab sama kütusekoguse juures toota rohkem soojusenergiat.

Rakendatud on ka heitõhu ja vee soojusenergia taaskasutamine efektiivsete soojuspumpade või energiavahetuse seadmete kaasabil.

Keskkonnamõju ei lõpe tehase väravas

Ettevõtte keskkonnamõju ja selle juhtimist saab vaadata kahe põhilise aspekti kaudu: oma tootmistegevuse otsene mõju ning toodete kaudne positiivne mõju ülemaailmsele energiasektorile. AQ Trafotek ASi keskkonnahoiu ja -juhtimise põhimõtted leiad siit

Kütte tee 10 tööstushoone projekteerimistöö algus 2023, ehitustööde algus 2024, hoone valmimine 2025. ja haljastuse lõplik rajamine 2026.