Tagasi ST 05.02.25, 10:25 Ehituskonsultant Amhold aitas tühjale krundile rajada Trumpfi fiiberlasertehnoloogiaga tootmisüksuse Inseneri- ja arhitektuuribüroo Amhold ASi ja Euroopa juhtiva ventilatsiooniettevõtte Lindab ASi pikaajalise koostöö tulemusena valmis hiljuti Jõelähtme valda Iru külla tühjale jäätmaale Trumpfi fiiberlasertehnoloogia võimekusega tootmiskompleks.

Iru küla Küünimäe maaüksuse asendiplaan, Lindab ASi hoonestus pärast 1.–6. rakenduskompleksi valmimist. Väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest.

2024. aasta detsembri alguses valmis Amhold ASis tootmis-komplekteerimiskompleksi järgmine ehk 8. ehitusjärgu projekt , milleks on Trumpfi fiiberlasertehnoloogial põhinev kõrgtehnoloogiline tootmisüksus koos infrasüsteemide ja AI toega. Vaata videot! Amhold teostas ehitusprojekti ja ehitustööde projektijuhtimise teenustöö.

“Hetkel toimub fiiberlaseri, infrasüsteemiseadmete ning AI toe häälestamine ja ettevalmistamine täisvõimsusel masstootmiseks,” ütleb ehitusala projektijuhtimist, projekteerimist, konsultanditeenust ning ehitustööde omanikupoolset järelevalvet pakkuva Amhold ASi juht Arvu Mägi. “Fiiberlaser-tehnoloogia kasutamine tööstuses on suhteliselt uudne, aga väga perspektiivne, asendades üha enam CO 2 -laserit. Fiibertehnoloogial on rohkem kasutusvõimalusi, seadmetel on väiksem energiakulu ning oluliselt suurem täpsus ja kvaliteet. Lasertehnoloogia kasutamise suurenemine tööstuses on abiks ka riigi tsiviilkaitse ja militaarvaldkonna arengule.”

Trumpfi FiberLaser seadme laserkiire tööhetk. Foto on illustratiivne. Foto: Martin Stollberg

Optimistlik algus ja väljakutsed aastal 2000

Ettevõtete koostöö ulatub aastasse 2000, mil alustati Iru külas Küünimäe maaüksuse tühjal jäätmaal keskkonnamõju hinnangu ja detailplaneeringu koostamisega. “Kui me Jõelähtme valla Saha-Loo tee 4 / Ämma tee 82 krundile 2002. aastal detailplaneeringut koostama hakkasime, ei võinud esmapilgul tasase jäätmaa kohta oletadagi, et seda läbib Moskva-Berliini sidekaabel ja maa alla kavatsetakse ehitada Tallinna-Helsingi raudteetunnel, rääkimata 110 kV kõrgepingeliini kaitsetsoonist, perspektiivsest 330 kV trassist ja Pirita jõeoru maastikukaitseala ulatusest krundini,” toob Mägi näiteid tekkinud väljakutsetest.

Lisaks tuli seoses krundi väljaehitamisega osaleda Saha, Loo ja Iru küla veevarustuse arendusprojektis ning ehitada Kambrium-Vendi puurkaev. “Meie klient pidi loovutama osa oma Küünimäe krundist kergliiklustee ja kohaliku kogukonna tehnotrasside ehitamiseks, samuti tuli võimaldada servituudid Ämma tee poolsele krundialale,” loetleb Mägi.

Lindab ASi 1. ja 2. ehitusjärgu tootmishooned (pildi alumisel osal sini-hall-valged hooned), Iru SEJ (vasakul), Maardu linna Vana-Narva mnt tööstuspiirkond (üleval keskel) ja Peterburi tee ning Saha-Loo tee koos Rail Baltica trassi rekonstrueerimisele tuleva transpordisõlmega. Foto: Margus Vilisoo (internet)

Seega tänavu täitub Amhold ASil tööstuskinnisvara omava kliendiga juba 25 aastat koostööd ehitusala konsultandina ehk projektijuhina inseneri-arhitektiteenuste teostamisel ning korraldamisel.

Projektijuhtimise teenustööd sisaldasid:

- keskkonnamõjude hindamise korraldamist;

- insener-tehnilised uurimis- ja mõõdistustöid;

- arhitekti ja insenertehniliste projekteerimis- ning korraldustööde teostamist;

- ehitustööde hankedokumentatsiooni koostamist ja ehitaja valiku hankemenetluse läbiviimist;

- tellijapoolset ehitustööde juhtimist ja korraldust;

- ehitustööde järelevalvet ja dokumentatsiooni vormistust ning haldust.

Vaade 1. ehitusjärjekorra büroo-, lao- ja tootmishoonele, mis valmis 2001.–2002. aastal. Foto: AMHOLD AS

Vaade 1. ehitusjärjekorra laole. Foto: AMHOLD AS

Suurem muutus ehk arenguhüpe 2011. aastal

2011. aastal toodi Eestisse üle Lindabi tootmine Peterburi tehasest, mida seni juhitigi just Eesti üksusest.

Komplekteerimis-tootmiskompleksi perspektiivi kavandamiseks kasutati keskuskohtade teooria põhimõtteid : hoonete ja rajatiste edasise arengu kavandamisel kasutati muu hulgas potentsiaalsete töötajate tegevusruumi, tootmise ja tarneahelate paiknemise ning omahinna optimeerimise analüüsi.

Vaade ida suunas Lindab ASi tootmiskompleksi paiknemisele (1.–8. ehitusjärgu ehitised). Foto: AMHOLD AS

Vaade kagu suunas Lindab ASi tootmiskompleksi paiknemisele (1.–8. ehitusjärgu ehitised). Foto: AMHOLD AS

Vaade 3. ehitusjärgu tootmishoone raudbetoonpõranda ehitamise teostamisele. Foto: AMHOLD AS

Vaade 3. ehitusjärgu tootmishoone ehitusjärgus kandekarkassile. Foto: AMHOLD AS

Tootmise laiendamine 2018.–2020. aastal

2018. aastal ilmnes olemasoleva detailplaneeringu mahu piiratus, ümbritseva taristu oluline muutus ning vajalik oli korraldada selle muudatus (muu hulgas DP tühistamine ja uue DP algatamine ning teostada selle kootamine ja menetlemine), arvestades tootmise veelgi laiendamise ja muutunud ümbruskonna vajadusi. Nii leidsid aastatel 2018–2020 aset uue detailplaneeringu ja ehitusprojektide koostamine ning tootmishoonete rekonstrueerimine ja laiendamine ehk 4., 5. ja 6. ehitusjärjekord.

2023. aastal aga jõuti järeldusele, et 2000. aastal kavandatud kliimasüsteemi on vajalik põhjalikult ajakohastada. Seepärast algasid 2024. aasta alguses komplekteerimis- ja tootmiskompleksi bürookorpuse kliimasüsteemide rekonstrueerimistööd , mille käigus rekonstrueeriti ventilatsiooni-, jahutuse-, kütte- ja automaatikasüsteemid kaasaja säästliku energiatarbe ja parima töökeskkonna uutele nõuetele vastavaks.

Kinnisvara arendamisel professionaalse ehituskonsultandi ehk projektijuhtimise ettevõtte abil on mitmeid eeliseid. Võrreldes tööstuskinnisvara omava ettevõtte enda töötajatega on projektijuhtimise eksperdil:

Pikem ja mitmekülgsem kogemus ning nõutav erialane pädevus. Büroo- ja üldkulude (mh IT tarkvara ja erialane oskusteave või kirjandus jms) omahind töötunni ühikule on väiksem seoses suurema erialase töö mahu või hulgaga. Riskitegurid on väiksemad ning on vähem riske seoses spetsialiseerumisega ehitusalale. Tagatised ja kindlustus on hajutatud suuremale objektide arvule ja töömahule.

AS Amhold

Telefon: (+372) 502 8651

7 fotot Vaade 5. ja 6. ehitusjärjekorra tootmishoone seest. Foto: AMHOLD AS

