Rahva toetust igatsev Eesti 200 võib valimistelt kõrvale jääda
Pikalt künnise alla toppama jäänud Eesti 200 tõstis juhi hääletuse mitu kuud varasemaks. Kui pühapäeval selguv uus juhatus ei suuda erakonna toetust enne riigikogu valimisi päästa, seisavad nad sügisel eksistentsiaalse otsuse ees.
Viga hasartmänguseaduses tekkis rahandusministeeriumis ja see võib tähendada kahe miljoni euro suurust auku. Mitu kasiinoäri kavatseb vea parandamiseni maksu tasuda, kuigi pole teada, kuidas seda täpselt teha.
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.