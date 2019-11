Edukate ettevõtete TOP 100: puhas nõidus on see kriisijutt

LTH-Baasi omanik ja juht Aleksandr Maljugin. Foto: LIIS TREIMANN

"Ootamatu. See on kinnitus, et oleme õigel teel – saamaks oma valdkonna parimaks ja mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas,“ ütles ASi LTH-Baas tegevjuht Anton Maljugin, kes veab firmat koos isa, omanik Aleksandr Maljuginiga.

Laevaehitus- ja remondifirma LTH-Baas tuli Äripäeva edukate ettevõtete edetabeli TOP 100 võitjaks. Edukate ettevõtete TOP 100 esikümnest pooled on tööstusfirmad.