Reklaamimüügi TOPi võitja: telereklaami müügi puhul on peamine väljakutse teenindada turu nõudlust

TV3 Group Estonia juht Signe Suur.

TV3 Group Estonia juht Signe Suur rääkis intervjuus, et nõudlus telereklaami järele on alati suurem, kui seda pakkuda suudetakse, kuna reklaamijad teavad, et tegemist on endiselt kõige efektiivsema meediakanaliga.

„Täna on tele näol tegemist ka kõige odavama meediakanaliga, kui arvestada suurt katvust,“ ütles Suur. Ta lisas, et telereklaam toimib, mistõttu on see meediakanalite valikutes üks peamiseid. Nõudluse ja pakkumise suhte reguleerimiseks on nagu ikka kaks peamist hooba – hind ja kauba kogus. Suure sõnul on hind kindlasti üks, mida tuleb korrigeerida, ja võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis hind kõige madalam.

