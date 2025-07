Tagasi ST 16.07.25, 16:36 Kuidas ehitada A-taseme meeskonda? Õppetunnid Poola meistrilt Heiko Rannulalt Korvpallitreener Heiko Rannula viis Varssavi Legia korvpallimeeskonna Poola meistritiitlini. Mis on tema edu taga ja mida saavad siit õppida äriettevõtete juhid, sellest räägime värskes sisuturundussaates “Ambitsioon”.

Fotol Varssavi Legia peatreener ja värske Poola meister Heiko Rannula.

Foto: Hendrik Osula

Esimene ülesanne – austus välja teenida

Keset hooaega uude klubisse tulles ei olnud Rannulal luksust "soojenduseks". Usaldust tuli hakata kohe ehitama, eriti olukorras, kus mängijad olid harjunud pigem oma asja ajama kui meeskonda teenima.

Respekt tuleb kompetentsist, mitte karjumisest

Rannula usub, et treeneri või juhi autoriteet ei tule iseenesest. Tuleb olla järjekindel, aus ja järk-järgult tõestada, et su nõudmised viivad tulemuseni.

Tagasiside– avalikult või privaatselt?

Rannula eelistab tagasisidet anda meeskonna ees – see mõjub rohkem ja loob selgust. Aga alati on oluline lugupidamine. See, mida juht ütleb, peab olema aus, aga mitte alandav.

Õige roll = motiveeritud mängija

Kui mängija (või töötaja) saab rolli, mis teda kõnetab, siis tuleb ka tulemus. Rannula usaldas teadlikult ühe kõige töökama, mitte kõige andekama mängija liidrirolli – ja see tasus ära.

Juht ei tohi olla peksupoiss

Kuigi Rannula tunnistab vajadusel ka enda eksimusi, jääb juhtimine tema kätte. Ta loob keskkonna, kus mängijad saavad kaasa rääkida, aga kindel raamistik on paigas ja avalikult juhti ei kritiseerita.

Saatest kuuleb ka, mis saab edasi pärast seda, kui tipp on justkui käes ehk eesmärk saavutatud.

Saadet juhib Hando Sinisalu, kaassaatejuht on Andres Haavel.