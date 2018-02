Kui palju teenivad maailma rikkamad sportlased?

Ainult tellijale

Kolme enimteeniva sportlase seas on kaks jalgpallurit, kes teenisid mullu kokku 173 miljonit dollarit, kirjutab MarketWatch.

Portaal HowMuch.net avaldas graafiku, mis põhineb Forbesi andmetel ja kuhu on märgitud maailma enimteenivad sportlased. Nagu näha, siis kõige rohkem raha teenib portugallane Cristiano Ronaldo, kes on FIFA poolt valitud ka maailma parimaks jalgpalluriks. Kusjuures Ronaldo on selle tiitli võitnud juba neli aastat järjest.

Ta teenis mullu kokku 93 miljonit dollarit. 58 miljonit sai ta palgana ja 35 miljonit sponsoritelt. Teisel kohal on NBA korvpallur LeBron James, kelle teenistus ulatus mullu 86,2 miljoni dollarini. Kolmanda koha hõivas 80 miljoni dollariga jalgpallur Lionel Messi. Allpool oleval graafikul on vasakult paremale märgitud sportlase palk ning alt üles sponsorlepingutega teenitud raha.