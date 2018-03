Rekordiline puiduaasta

„Meie edu peamine põhjus on hinna ja kvaliteedi suhe. Skandinaavias on väga kõrgel tasemel tooted, kuid hinnaklass on kõrgem. Kui tarneaegadest kinni peetakse, siis olemegi esirinnas. Teiseks on meil tehnoloogiline eelis. Lääs maadleb tehnoloogia arendamisega, meil Lääne mõttes tehnoloogilist tootmist kui sellist varem polnudki. See on võimaldanud investeerida otse moodsasse tehnoloogiasse,“ avas Jõgi edu põhjuseid.

Viimase aja tipptehnoloogiale on rajatud ka Textuuri värske tootmistehas, kus masinad töötavad automatiseerituna infotehnoloogia baasil. See võimaldab kokku hoida liigse tööjõu pealt ja maksta kõrgemat palka. Võrreldes Soomega on palgatase küll selgelt madalam, aga tehnoloogia poolest oleme Jõgi sõnul põhjanaabritest selles sektoris paremal järjel.