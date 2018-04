Kredex alustas päikesepaneelide toetusega

Ettevõtjad, korteriühistud ja omavalitsused saavad alates tänasest küsida KredExist toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Sel aastal antakse toetust kokku 1,4 miljonit eurot ning järgnevatel aastatel 1 miljon eurot aastas.

Toetust saab taotleda päikesepaneeli projekteerimise, päikesepaneeli soetamise ja päikesepaneeli paigaldamise kulude katteks. Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevuste kogusummast, kuid mitte rohkem kui 30 000 eurot taotleja kohta.

Kogu Eestis on saab toetusest kasu minimaalselt 50 taotlejat, on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo varem selgitanud. Toetus on suunatud põhiosas väljapoole Tallinna linna ja taotlejateks võivad olla: riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, äriühingud, sihtasutused, seltsingud ja korteriühistud.