Skeleton ja Tahe Outdoors: Saksamaal läbi löömise lugu

Tulevikust rääkides ütles Ahlberg, et nende jaoks on strateegiliselt oluline kanda kinnitada autotööstuses, kus Saksamaa on suur tegija. „Kuigi sellel turul on müügitsükkel väga pikk, siis tänaseks on meil erinevad koostööprogrammid juba kümnekonna autotööstusettevõttega, nii et võime ütelda, et esimesed sammud on olnud edukad,“ lisas Ahlberg.

Saksamaa majanduskasv aeglustus selle aasta esimeses kvartalis märgatavalt väliskaubanduse nõrkade tulemuste tõttu. Võrreldes 2017. aasta viimase kvartaliga kahanes kasvutempo algsetel andmetel peaaegu kaks korda, 0,6 protsendilt 0,3 protsendile.

Pohla rääkis, et Tahe Outdoorsi Saksa turuolukord majanduslikus mõttes väga ei mõjuta, sest nad ei ole tüüpiline tootmisettevõte. „Me toodame vaba aja tooteid ja meid mõjutavad teised tegurid, näiteks ilm,“ tõi ta näiteks. Tegelikult on kehv olukord majanduses neile isegi hästi mõjunud. „Inimesed leiavad rohkem aega, tegelevad endaga ning tarbivad tooteid, mida meie pakume,“ sõnas ta.