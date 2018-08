Raadiohommikus: kui ettevõtjal lähevad rahakotid sassi

Äripäev 02. august 2018, 17:26

Poliitikud pole ainsad, kes ajavad enda ja maksumaksja rahakoti sassi – on ohtralt juhtumeid, kus ettevõtja kasutab ettevõtte raha isiklikuks otstarbeks, lootes sedasi saada maksusoodustust.

Ent ka poliitikutest ei saa üle ja ümber. Sel nädalal avaldas endine IRLi esimees Margus Tsahkna populismimaigulise arvamusartikli sellest, kuidas peaks riigikogu reformima. Küsime Tsahknalt, mis on tema sellise väljaütlemise agenda, kuhu suunda ta poliitikas tüürib ja kas üldse on hea mõte ühel pikaaegsel poliitikul liituda uue värske poliitilise jõuga Eesti 200. Tsahkna riigikogu reformi ideed tuleb stuudiosse kommenteerima ka Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Stuudios on Eliisa Matsalu ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Kuum tool“. Saate fookuses on energeetika. Räägime Eesti Energia juhatuse liikme Raine Pajoga, miks elekter kallineb ja milline on Eesti moodsaima elektrijaama ehk Auvere mõju kohalikul elektritootmisele. Samuti teeme juttu õlitootmise uutest investeeringutest ning energeetika tulevikutrendidest. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 „Eetris on Estonian Business School“. Seekord on külas EBS Advisory Servicesi konsultant, doktorant ja Creativity Labi konsultant Kristina Urb ja me räägime loomemajandusest ja loomeettevõtlusest. Uurime, kuidas sünnivad loomelinnakud, kuidas oleks teistel sektoritel loomeettevõtetega koostöös võimalik saavutada paremaid tulemusi, miks on ettevõtetel vaja loovjuhte ja miks aitab loomeettevõtlus just majanduskrahhi ajal. Saatejuht on Liis Amor.

15.00-16.00 „Ettevõtlusraadio“. Eesti idufirma Taxify tegutses alles aasta tagasi 19 riigis, nüüdseks aga juba 27s. Taxify on kaasanud investeeringutena 175 miljonit dollarit ning tõstnud oma hinnangulise turuväärtuse üle 1 miljardi dollari. Kuidas läks Taxifyl pea aasta tagasi ja mis visioonid olid siis, räägib meile Taxify kaasasutaja Martin Villig. Saadet juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.