Tagasi 12.06.25, 14:09 Ralliva kaitsetööstuse tagalast avastasin varjatud võimenduse Kui minu noorem vend, Läti investor Andris hakkas toormesektori poole kiikama, ei osanud ma sellest mingit kasvu algul oodata. Paari kuuga on aga kaks toormeaktsiat tema portfellis korraliku tootluse ära toonud. Uurin järele, millega tegu.

Hiina toodab peaaegu 85% maailma volframist ja nad ei kõhkle ka kasutada oma domineerimist kaevandamisel relvana, kui neile geopoliitiliselt midagi ei meeldi. See toob võimalusi teiste regioonide tegutsejatele.

Foto: Reuters/Scanpix

Kaitsetööstus on viimasel ajal investorite seas järjest populaarsemaks kujunenud. Selle sektori aktsiad on teinud peadpööritava ralli ning paratamatult tekib tunne, et sellele rongile on hilja hüpata.