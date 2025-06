Raadiohommikus: Kristi Saare vaimne tervis ja aasta põllumehe rahapaigutus

Kui kell on saanud üheksa, siis vaatame väikeinvestorite vaimset tervist pärssinud muresid – viimati teatas Rahakratt, et aasta alguses diagnoositi tal närvivapustus. Küsime investor Kristi Saarelt, kuidas tema hoolitseb oma vaimse tervise eest ja mis pilguga vaatab ta teisi, kes on raskustesse vajunud.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Sel korral sukeldume nelja vaidlusi kütvasse teemasse. Arutame, kas Rootsi vangid sobivad Eestisse, räägime, kuidas surve ja ootused mõjutavad rahamaailma tegijaid, lahkame palju kõneainet pakkunud Greta Thunbergi teekonda Gazasse ning vaatame, mida Tallinn tahab teha, et kinnisvara oleks taskukohasem.

Stuudios võtavad sõna ajakirjanikud Polina Volkova, Kristjan Pruul ja Martin-Johannes Teder.

13.00–14.00 “Läbilöök”. Suvekuude esimeses "Läbilöögi" saates on külas Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht ja kahekordse aasta ajakirjaniku tiitliga pärjatud Holger Roonemaa. Räägime uuriva ajakirjaniku töö riskidest, USAs enese täiendamisest ja turvalisuse hügieenist.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Räägime suuhügieenist ja sellest, kuidas igapäevased valikud mõjutavad meie hammaste tervist. Uurime, mida tähendab kaaries ja kuidas seda ennetada, kuidas hoolitseda laste ja eakate hammaste eest, millist hambapastat ja hambaharja valida ning kas nätsu närimine teeb rohkem head või halba.