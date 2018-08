Kuum ilm suurendas Saku käivet

Äripäev 08. august 2018, 11:04

Saku Õlletehase teatel osteti nende jooke tänavu juulis mullusega võrreldes üle 20% rohkem. Vett ja alkoholivaba õlut veelgi enam.

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul osteti juulis Sakus toodetud pudelivett mullusega võrreldes 50 protsenti rohkem ning alkoholivaba õlut õle kahe korra rohkem.

Härms lisas, et nii õlle kui ka teiste lahjade alkohoolsete jookide kategoorias on juulis jätkuvalt kasvuteel ka piirikaubandus – õlle puhul oli kasv pea kahekordne ning lahjade alkohoolsete jookide puhul enam kui kahekordne. Piirimüügi osakaal oli juuliski Eesti sisemaisest tarbimisest enam kui kolmandik.

"Hüppeline nõudluse kasv juulis on meid tootjana muidugi proovile pannud – nii mõnedki kontoritöötajad on käinud abiks jooke pakendamas ja komplekteerimas, et tellimused õigeks ajaks täidetud saaksid. Siiski oleme hakkama saanud ja on hea meel, et vähemalt ilmataat meile sellel suvel appi tuli joogisektori keerulist olukorda leevendama," lausus Härms.