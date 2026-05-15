Vaikiv mäss peaministri parteis. Valimiste lähenedes süveneb pettumus, aga päästjat ei paista

Reformierakonna kriitilised hääled heidavad oma juhile, peaminister Kristen Michalile ette mikromanageerimist, otsustamatust ja rahvast kaugenemist.
Foto: Ilmar Saabas/Delfi Meedia/Scanpix
Reformierakonnast kostub palju rahulolematust. Erakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes pehmelt öeldes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast riigikogu valimistel edu.
Valimistel oma ära tegemiseks peavad nad aga tööd rügama, sest Isamaa eesotsas Urmas Reinsaluga pürgib järjepidevalt peaministritooli suunas ning praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma riigikogu kohtadest.
Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud, kuid selleski on hulga vaidlemist – kas ja milliste kallale minna –, kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges. Ja seda tajuvad oravad hästi.
Eks enne riigikogu valimisi olegi pingeid ja võbelusi, eriti kui reiting tiksub aastate madalaimal tasemel, ütlevad reformierakondlased, kes kogunevad pühapäeval erakonna üldkogule.
Sellele vaatamata on erakonnas neid, kelle mõõt on täis ja kes tahavad Michali välja vahetada. Kes aga asemele pürgiks?
