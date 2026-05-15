Ackmani usk Microsofti andis aktsiale hoo sisse

Microsofti aktsia tõusis reedel 3,5% pärast seda, kui USA miljardärist riskifondihaldur Bill Ackman teatas platvormil X, et tema riskifond Pershing Square avalikustab peagi uue investeeringu Microsofti.
Tehnoloogiasektoris jätkuvad suured koondamislained, kuna tehisintellekti võidujooksuga kaasnevad hiiglaslikud kulud sunnivad ettevõtteid tegevust optimeerima. Meta teatas neljapäeval, et koondab kümnendiku oma tööjõust ehk umbes 8000 töötajat.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.