Tagasi USA BÖRS

15.05.26, 18:43 Ackmani usk Microsofti andis aktsiale hoo sisse Microsofti aktsia tõusis reedel 3,5% pärast seda, kui USA miljardärist riskifondihaldur Bill Ackman teatas platvormil X, et tema riskifond Pershing Square avalikustab peagi uue investeeringu Microsofti.

Microsofti aktsia tõusis reedel 3,5%.

Foto: Matthias Balk/dpa/Scanpix

Ackmani sõnul on Microsoft ettevõte, mida fond on aastaid jälginud ning mille aktsia on nüüd nende hinnangul jõudnud atraktiivse hinnatasemeni, kirjutas Yahoo Finance.