Liveni aktsiate kauplemine algas börsil tugeva langusega

Täna alustasid kauplemist kinnisvaraarendaja Liveni aktsiad.
Foto: Liis Treimann
Liveni aktsiad avanesid esimestel kauplemisminutitel 4,29 euro suuruse hinna peal, mis on 4,68 eurosest IPO hinnast ligi 8% madalamal. Kell 10:55 kauplesid aktsiad hinnal 3,79 eurot, mis on ligi 19% IPO hinnast madalamal.
Neljapäeval lõppenud kinnisvaraarendaja Liveni aktsiate esmase pakkumise raames märkisid aktsionärid vaid 57% pakkumisel olnud aktsiate mahust. Kokku kaasas Liven pea 5 miljonit eurot, pakkumisel oli 8,7 miljonit eurot.
