Oleg Ossinovski: me ei ela mitte kapitalistlikus, vaid sotsialistlikus riigis Äripäev 07. september 2018, 07:56 Oleg Ossinovski sõnul on üheks probleemiks on ka see, et valitsus langetab vaid neid otsuseid, mida ametnikud ette panevad. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180907/NEWS/180909800/AR/0/AR-180909800.jpg

Eesti üks rikkamaid inimesi ärimees Oleg Ossinovski arvustas intervjuus ERRile teravalt riigi liigset sekkumist majandusse, öeldes, et see paneb tõdema, et me ei ela mitte kapitalistlikus, vaid sotsialistlikus riigis.