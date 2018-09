Ettevõtjatel oli statistikaametile vähe ettepanekuid

Äripäev 17. september 2018, 08:21

Statistikaameti nelja kuu jooksul tehtud üleskutsetele teatada dubleerivast andmekogumisest laekus 54 ettepanekut. Nende põhjal tuvastati andmete täielik või osaline topeltküsimine nelja küsimustiku puhul, teatas amet.

Kevadel kutsus statistikaamet ettevõtjaid juuli lõpuni teatama, kui amet on ettevõtte tegevuse kohta küsinud andmeid, mida too on viimase 12 kuu jooksul riigile juba esitanud. Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et eesmärk oli üleskutsega halduskoormuse vähendamisele hoogu juurde anda ja kaardistada andmekogud või andmestikud, mida saaks statistika tegemiseks kasutada, aga mis mingil põhjusel on ameti tähelepanu alt välja jäänud.

1)Küsimustik „Energia“. Ettevõtted juhtisid tähelepanu, et igakuised toodetud elektrienergia kogused esitatakse automaatselt Eleringile. Statistikaamet rääkis Eleringiga läbi ning kokkulepe neilt andmete saamiseks on olemas. Praegu käib andmeallika vahetuse ettevalmistamiseks andmete analüüs.

2)Küsimustik „Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind“. Ettevõtted juhtisid tähelepanu, et aruandekuu andmeid esitades peavad nad eelmise kuu andmed iga kord uuesti sisestama. Samas on need aruandekuu andmetena korra juba esitatud. Veerg "Ühiku hind eelmisel kuul, eurot" on vajalik ettevõtetele, kellel lisandub uusi teenuseid või kelle teenused muutuvad aasta jooksul. Statistikaamet leiab tehnilise lahenduse, et ettevõtted, kes on teenuse hinna korra esitanud, ei peaks lahtrit aasta jooksul uuesti täitma.

3)Küsimustik „Teadus- ja arendustegevus“. Avaliku sektori ettevõtted juhtisid tähelepanu, et küsimustik sisaldab osaliselt andmeid, mida nad esitavad Riigi Tugiteenuste Keskusele saldoandmike aruannetega. Statistikaamet teeb Riigi Tugiteenuste Keskusega koostööd ja analüüsib saldoandmike info koosseisu. Andmete sobivuse korral kasutatakse neid küsimustiku eeltäitmiseks või hõivame otse süsteemi.

4)Uue ettevõtte küsimustik. Ettevõtted juhtisid tähelepanu, et alustava ettevõtte andmed on Äriregistris ning maksu- ja tolliametis olemas. Statistikaameti jaoks on oluline, et ettevõtte tegevusala oleks korrektselt määratud ja ettevõte oleks kaasatud ainult tema tegevusala uuringutesse. Äriregistrisse registreerimisel võib juht Eesti majandustegevuste klassifikaatorist (EMTAK) ettevõtte tegevusala valikul eksida või registreerimisjärgsel perioodil kohandada ettevõtte tegevust vastavalt turuolukorrale. Äriregistrisse kantud andmeid uuendab ettevõte vaid korra aastas majandusaasta aruande põhjal. Seetõttu jätkab amet uue ettevõtte tegevusala täpsustamist, küsides vähemalt kaks kuud tagasi registreeritud ettevõtetelt informatsiooni nende pakutavate toodete ja teenuste kohta, kuid otsib jätkuvalt võimalusi uute andmeallikate kaudu antud küsimustikust loobumiseks.

Samuti märkisid ettevõtted, et Haigekassa ja Konjunktuuriinstituut koguvad andmeid, mida nad on mõnele teisele riigiasutusele juba edastanud. Ettevõtted nimetasid ka Statistikaameti küsimustikke „EKOMAR,“ „Palk ja tööjõud,“ „Palgalõhe,“ „Majandustegevus,“ „Intrastat“ ja „Mesindus,“ ent nende puhul pole tegemist topeltküsimisega, sest riigile viimase 12 kuu jooksul esitatud andmed on Statistikaameti küsimustikus ettevõtte jaoks eeltäidetud, mõõdetav ajaperiood, kogutavate andmete detailsus või definitsioon erineb.

Statistikaameti veebilehel saab endiselt anda topeltküsitavate andmete kohta infot.