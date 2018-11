Renditöötajate töö tihti kohalikest parem

Töölised Foto: Sergio Moraes/Reuters

Krooniline tööjõupuudus kasvatab üha enam nõudlust tööjõurendi järele, rääkis tööjõurendifirma Hansavest Rental OÜ tegevjuht Rauno Stüff saates „Triniti eetris“. Eesti enda võimalused leida nii liht- kui ka oskustöölisi on tema sõnul ammendunud ning seetõttu otsitakse paindlikumaid lahendusi.

„Paljud ettevõtted kasutavad renditööjõudu just oma tootmistsüklite tasakaalustamiseks, kus tööjõuvajadus tekibki teatud perioodiks. Kui tootmismaht jälle väheneb, siis tagab renditööjõud paindlikkuse," sõnas Stüff.

Eestis jääb ManPowerGroupi hinnangul renditöötajate arv Eestis vahemikku 5000–6000 ja see moodustab ligi 1% tööjõuturul aktiivsetest inimestest.

Kui töötaja läheb kasutajaettevõttesse, siis peab ta alluma selle ettevõtte juhtimisele ja kontrollile. Kasutajaettevõte on see, kes talle igapäevaseid tööülesandeid annab ja kes peab tagama, et töötaja on nõuetekohaselt koolitatud ning talle on tutvustatud kõiki töötervishoiu- ja tööohutustingimusi.