Krüptoraha parimad ajad on alles ees

Lightning Labi looja Elizabeth Starki sõnul aitab Bitcoini hinna kukkumine tehnoloogia arendajatel rahulikumalt töötada. Foto: Samuli Pentti / Slush

Bitcoini-tehingute kasutajasõbralikumaks muutmise enda südameasjaks võtnud Elizabeth Stark leiab, et viimaste aastate bitcoini-maania lõpp on avatud allikaga tehnoloogia arendajatele tegelikult hea uudis – just nüüd on kätte jõudnud aeg tegeleda arendusega ja tuua krüptoraha kõigi soovijateni.

Helsingis idufirmade festivalil Slush esinenud Stark veab ettevõtet Lightning Labs ja selle ümber kogunenud vabatahtlikest arendajatest koosnevat võrgustikku. Tehnoloogia nimega Lightning peaks lahendama ühe bitcoini olemuslikest probleemidest. Nimelt on krüptoraha plokiahel küllalt aeglane – ühes sekundis saab see keskmiselt hakkama vaid maksimaalselt seitsme tehingu edastamisega. Kui tahta, et bitcoini abil saaks ka Starbucksis kohvi osta – teise sõnaga viia see massidesse kui reaalne maksevahend –, on vaja välja mõelda mingi lahendus, mis muudaks krüptoraha skaleeritavaks.