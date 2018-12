Brexiti lepe tõi totaalse kaose

Brexiti-vastane meeleavaldus teisipäeval Londonis. Foto: Reuters/Scanpix

Brexit on Suurbritanniasse toonud tõelise sisepoliitilise kriisi, millele praegu lahendust ei paista.

Esmaspäeval teatas May, et lükkab edasi teisipäevaks plaanitud Brexiti-leppe hääletuse. May põhjendas, et kui hääletus oleks toimunud, oleks selle tagajärjed olnud ette teada – lepe kukuks kolinal läbi. Teisipäeva pärastlõunal tulnud teate kohaselt laseb May parlamendil Brexiti leppe üle hääletada enne 21. jaanuari.