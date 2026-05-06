Tagasi ST KAUBANDUS

06.05.26, 11:00 Kaupmehe edu ei sünni enam kassas, vaid süsteemide koostöös Tänapäeva kaubanduses ei määra edu enam üksik tehnoloogiline lahendus, vaid see, kui hästi erinevad süsteemid ja andmed tervikuks kokku töötavad. Saates arutletakse, kuidas muutunud ostukäitumine ja kasvavad ootused sunnivad kaupmehi oma tööprotsesse ümber mõtestama.

Fotol: Astro Balticsi kaubanduse valdkonna juht Aive Vool, saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust ja Astro Balticsi tehniliste lahenduste müügispetsialist Marc Ander Etti.

Foto: Äripäev

Astro Balticsi kaubanduse valdkonna juht Aive Vool ja tehniliste lahenduste müügispetsialist Marc Ander Etti selgitavad, miks suur osa kaupmehi pakub endiselt eilset ostukogemust ning kuidas iseteenindus, automatiseerimine ja andmete parem kasutamine võivad anda konkurentsieelise.

Juttu tuleb ka sellest, miks tehnoloogia ei asenda inimest, vaid aitab teha paremaid otsuseid ning seda eeldusel, et andmed on kvaliteetsed ja süsteemid integreeritud.

Saates käsitletakse, milline võiks välja näha müügiprotsess aastal 2030, millist rolli mängib tehisintellekt ning miks killustatud IT-lahendused võivad ettevõttele kalliks maksma minna. Samuti räägitakse usalduspõhisest ostlemisest ja sellest, kuidas tehnoloogia aitab vähendada tööjõukulusid ning samal ajal kasvatada müüki.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Nele Peil Kaupmeeste Liidust.