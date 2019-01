Asutajaliige tõttas Keskerakonnale appi

Keskerakonna asutajaliige Lembit Kaljuvee lahkus küll erakonnast 2012. aastal, ent annetas nüüd erakonnale 10 000 eurot, et abivajajat aidata.

Lembit Kaljuvee ja Aivar Riisalu riigikogus 2007. aastal Foto: Andres Haabu

Ajakirjandus on kirjutanud, et Keskerakonna üks asutajaliikmetest ja Edgar Savisaare pikaaegne lähedane mõttekaaslane Lembit Kaljuvee astus erakonnast 2012. aastal välja pärast seda, kui tema ja Savisaare vahel tekkisid erimeelsused, detsembri lõpus on endine riigikogulane Kaljuvee teinud aga erakonnale 10 000 euro suuruse annetuse.