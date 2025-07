Tagasi 30.07.25, 09:03 Järgmises Viljandimaa farmis tuvastati seakatk. “Olukord on kontrolli alt väljas” Viljandi vallas tuvastati eile hilisõhtul sigade Aafrika katk (SAK) 4500 seaga Nurme farmis, mis kuulub ettevõttele Saimre Seakasvatus.

Saimre Seakasvatuse juhatuse liige Mati Tuvi

Foto: Julia-Maria Linna

„Paraku on see Saimre farm, jah,“ kinnitas ettevõtte üks omanikest ja juhatuse liige Mati Tuvi. Info sigade Aafrika katku tuvastamise kohta on värske ja tuli alles eile õhtul, tõdes ta. „See olukord on Eesti praegu kontrolli alt väljas, see on selge.“