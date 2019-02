Operail teenis mullu 10 miljonit kasumit

Operaili uue veduri tutvustamine möödunud aastal Foto: Eesti Meedia/Scanpix

Riigile kuuluv raudtee-ettevõte Operail lõpetas möödunud aastal pea kümne miljoni eurose kasumiga, ettevõtte kahjumist välja toonud juhtkond jätkab senisel kohal veel 3 aastat.

Operaili nõukogu otsustas juhatuse liikmete Raul Toomsalu ja Paul Lukka volitusi pikendada veel ühe ametiaja võrra, teatas ettevõte. „Vene transiidi vähenemine pani Operaili tegutsema uutes ärisuundades ja traditsioonilisest raudteefirmast on saamas kliendikeskne teenindusettevõte. Töötajaskond on väga head tööd teinud, eesotsas juhtide Raul Toomsalu ja Paul Lukkaga, ning mul on hea meel, et nad jätkavad Operaili kasumlikku vedamist,“ ütles nõukogu esimees Kuldar Leis.

Juhatuse esimees Raul Toomsalu märkis, et meeskond aitas tal tuua ettevõtte välja lootusetuna näivast olukorrast. "Asudes juhtima kahjumis ettevõtet, tuli teha keerulisi otsuseid. Täna on Operail väga heas finantsvormis ning kiirelt arenev moodne ettevõte. Meil on väga suur potentsiaal, mida realiseerida,“ ütles ta.

Enne Operaili juhatuse esimeheks nimetamist 2016. aasta 29. veebruaril tegutses Raul Toomsalu tehnoloogianõustajana erinevates Venemaal asuvates tootmisfirmades. Lisaks on ta juhtinud rahvusvahelisse Olam Gruppi kuuluvat Venemaa esindust ning Trigon Agri põllumajanduskontserni Venemaal ja Ukrainas. Aastatel 2004-2008 juhtis ta samas riigis SEB Liisingut ning hiljem SEB Grupi Vene haru juhatuse liikmena juhtis Toomsalu korporatiivpanganduse üksust.

Operaili juhatuse liige ja finantsjuht Paul Lukka asus ettevõttes tööle 2013. aasta 1. veebruaril. Enne seda oli Lukka ametis Mandatum Life Balti investeeringute ja varahalduse juhina. Aastatel 2005-2007 töötas Paul Lukka Soomes Danske Capital Finland / Amber Trusti investeerimiskonsultandina.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd 690 inimesele.