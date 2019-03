Rõivas: EKRE edu tekitab muret

Reformierakondlane Taavi Rõivas (paremalt teine) muretseb, et EKRE tulemus võib tulla tugev. Foto: Andras Kralla

Endine peaminister, reformierakondlane Taavi Rõivas hindas praegusi valimistulemusi, et erakond liigub õigel kursil, ent veel on vara hõisata. Samas ütles ta, et EKRE tulemused valmistavad talle muret.

Rõivas, kes intervjuu ajal pidevalt valimistulemusi uudistas, tõdes, et samas on positiivne, et kui näiteks Lääne-Virumaal prognoositi võitu EKRE-le, siis näib, et võitja on siiski Reformierakond.

“Mulle tundub, et Reformierakond on võidukursil. Vara on hõisata veel muidugi,” ütles Rõivas ja lisas, et optimism on poliitikute moraalne kohus.

“EKRE-l läheb murettekitavalt hästi,” tõdes Rõivas EKRE tulemusi kommenteerides. “Kui Eestis on nii palju inimesi, kes on pettunud, siis muidugi on see probleem. EKRE kõnetab neid inimesi, kes on millegipärast õnnetud,” ütles Rõivas. EKRE väärtused ja positsioonid on tema sõnul sellised, et nendega on raske koostööd teha.